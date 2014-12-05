Приложение «Медицина72» будет усовершенствовано

Из дополнительного функционала в меню приложения на базе Андроид уже сейчас появились «Послы жизни». Эта опция, разработанная департаментом здравоохранения Тюменской области, позволяет следить за жизненными показателями людям с хроническими заболеваниям: напоминает о необходимости измерить давление, уровень холестерина и глюкозы, а так же принять медикаменты. Об этом пишет департамент информатизации Тюменской области. Скачать приложение можно по ссылкам: для Android и для iOS.