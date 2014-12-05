Приложение «Медицина72» будет усовершенствовано

«Любой новый ИТ-продукт не может быть идеальным с первой версии. Всегда в процессе эксплуатации проявляются ошибки, недоработки, непродуманные на стадии разработки вещи. «Медицина72» сейчас как раз находится на данном этапе, поэтому каждый отзыв пользователей важен для дальнейших усовершенствований, — прокомментировал директор департамента информатизации Александр Албычев.
Разработчики призывают пользователей оставлять комментарии при возникновении ошибок. В данный момент уже встречались трудности при регистрации, выборе адреса медицинского учреждения, отмене приема. По словам организаторов уже сформирован список необходимых преобразований, которые запланированы на 2015 год.
Из дополнительного функционала в меню приложения на базе Андроид уже сейчас появились «Послы жизни». Эта опция, разработанная департаментом здравоохранения Тюменской области, позволяет следить за жизненными показателями людям с хроническими заболеваниям: напоминает о необходимости измерить давление, уровень холестерина и глюкозы, а так же принять медикаменты. Об этом пишет департамент информатизации Тюменской области. Скачать приложение можно по ссылкам: для Android и для iOS.
Фото: board.com.ua