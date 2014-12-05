Популяризация рабочих специальностей — один из приоритетов региона

«Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и лучше, конечно, в своих регионах», — сказал Владимир Путин. — Требования к качеству в полной мере относятся и к рабочим кадрам — к 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями».
Как прокомментировал секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов, развитие экономики невозможно без инженерного труда. «Многие тюменские предприятия нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Поэтому подготовка инженеров, популяризация рабочих специальностей — один из наших приоритетов, — отметил он. — Рабочие кадры наиболее востребованы работодателями, но получить рабочую специальность желает не каждый. Есть перекос в сторону высшей школы. Для качественного сотрудничества важны не только интересы работодателя, но и интересы выпускника. Кадровая проблема касается всех отраслей экономики».
Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», повысить престиж рабочих специальностей призывает и чемпионат профессионального мастерства среди молодежи EuroSkills-2014. Тюменскую область в составе сборной Российской Федерации представляли победители национального чемпионата 2014 года, студенты Тюменского государственного университета.
«Чемпионат направлен на привлечение молодежи в производственный сектор экономики, а также на совершенствование системы профессионального образования. Это и есть наша задача — подготовка высококвалифицированных инженеров и рабочих в Тюменской области, чтобы на открывающихся все новых производствах в регионе трудились наши ребята», — отметил Андрей Артюхов.
Напомним, в 2015 году в Тюмени откроется физико-математическая школа. В профильном учебном заведении будут обучаться одаренные дети, победители олимпиад и ученики технических кружков. Следующей ступенью станет система комплексного индивидуального сопровождения талантливых детей в рамках проекта Политехнической школы.
Отметим, в 2012 году 38 процентов тюменских первокурсников поступили на инженерные специальности, остальные отдавали предпочтение гуманитарным профессиям. В 2015 году планируется 53 процента инженеров.
Фото:vesti72.ru