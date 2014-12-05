Популяризация рабочих специальностей — один из приоритетов региона

«Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и лучше, конечно, в своих регионах», — сказал Владимир Путин. — Требования к качеству в полной мере относятся и к рабочим кадрам — к 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями».