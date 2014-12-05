На Республики столкнулись «Жигули» и автобус, погибла женщина

Сегодня на перекрестке столкнулись автобус и «Жигули» седьмой модели. Автобус ехал прямо по Республики в сторону Профсоюзной, «семерка» поворачивала с Республики на М. Горького. От удара оба транспортных средства отбросило на стоящие автомобили, автобус также отлетел на ограждение, сообщили в ГИБДД Тюменской области.