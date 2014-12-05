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На Республики столкнулись «Жигули» и автобус, погибла женщина

5 декабря 2014, 16:25
ГИБДД рекомендует водителям до 18:00 объезжать стороной перекресток улиц М. Горького и Республики. Из-за трагедии, случившейся здесь в четвертом часу дня, на дороге образовался транспортный затор, а инспекторы ДПС регулируют движением в ручном режиме.

Сегодня на перекрестке столкнулись автобус и «Жигули» седьмой модели. Автобус ехал прямо по Республики в сторону Профсоюзной, «семерка» поворачивала с Республики на М. Горького. От удара оба транспортных средства отбросило на стоящие автомобили, автобус также отлетел на ограждение, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, погибла женщина, пассажир «Жигулей», водитель этого автомобиля травмирован. Пассажиры автобуса за медицинской помощью пока не обращались.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

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