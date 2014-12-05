Купил «спайс» для друга-полицейского — лишился статуса адвоката и свободы

Спустя некоторое время наркополицейские вернулись обратно, чтобы досмотреть гараж. Однако Курнев их не впустил. Пока оперативники взламывали дверь, адвокат, чтобы избавиться от улик, сбросил часть курительной смеси в подполье, заполненное водой. В ходе осмотра «спайс» был обнаружен в подполье, высушен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Кроме того, опасное вещество нашли и в принадлежащем Курневу автомобиле Volkswagen Passat. Всего же было изъято 20,6 граммов.