Купил «спайс» для друга-полицейского — лишился статуса адвоката и свободы

Вечером 24 июля 2014 года участковый уполномоченный полиции Дмитрий Бобровский приехал в гараж к своему знакомому адвокату Курневу и попросил его помочь в приобретении «спайса». Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, на следующее утро адвокат купил запрещенную смесь не только для полицейского, но и себя, поскольку тоже употреблял наркотики.
25 июля Курнев в гараже передал участковому пакетик со «спайсом» массой 1,5 грамма. На выезде из гаражного кооператива полицейский был задержан с поличным сотрудниками УФСКН России по Тюменской области и собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.
Спустя некоторое время наркополицейские вернулись обратно, чтобы досмотреть гараж. Однако Курнев их не впустил. Пока оперативники взламывали дверь, адвокат, чтобы избавиться от улик, сбросил часть курительной смеси в подполье, заполненное водой. В ходе осмотра «спайс» был обнаружен в подполье, высушен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Кроме того, опасное вещество нашли и в принадлежащем Курневу автомобиле Volkswagen Passat. Всего же было изъято 20,6 граммов.
Адвокат по решению суда заключен под стражу. Кроме того, он лишен статуса адвоката.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Напомним, что Дмитрий Бобровский Ленинским районным судом г. Тюмени осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В ходе следствия он был уволен из органов внутренних дел.