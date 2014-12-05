Горячие новости: пожар на ярмарке, пострадавшие в дельфинарии и аквапарк в Тюмени

Тюменцы давно мечтают о собственном аквапарке. Слухи о его строительстве периодически ходили по городу, но сейчас у них наконец появилась реальная почва: об аквапарке заговорил губернатор. Какие еще темы волновали тюменцев на этой неделе — читайте в рейтинге самых популярных новостей Nashgorod.ru.
На первом месте в рейтинге самых читаемых и комментируемых тем — новость о пожаре, который произошел в ночь на 29 ноября на православной ярмарке в выставочном центре на Севастопольской. Официально о причинах возгорания пока не говорят, однако разные источники в Интернете сообщают, что пожар в выставочном зале случился из-за проблем с электричеством. Какова сумма причиненного огнем ущерба еще тоже не ясно, но даже без оценки специалистов понятно, что участники выставки понесли значительные убытки. Что не уничтожил огонь, было залито водой или испорчено копотью.
Более четырех тысяч просмотров набрала новость об инциденте в передвижном дельфинарии, павильон которого расположен на парковке ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. 30 ноября в одном из секторов шатра сломалась лестница, ведущая на зрительские трибуны. Пострадали два человека — 61-летняя женщина и 9-летняя девочка, однако травмы у них не тяжелые. Случившимся заинтересовалась прокуратура. Павильон, где проводятся выступления, проверят на соответствие требованиям безопасности.
Третью строчку рейтинга занимает приятная для большинства тюменцев новость. В нашем городе планируют построить аквапарк. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время прямой линии. «Проект уже отработан. К весне начнется строительство, денежные средства есть, они не зависят от банковских кредитов. Мы сделаем все, чтобы этот проект в Тюмени реализовался», — сказал глава региона. Согласно голосованию, которое проводится на сайте NashGorod.ru, 64% пользователей поддерживают идею открытия аквапарка в областной столице. Для 12% не принципиально наличие такого развлекательного центра, 3% против, а 20% все равно.
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