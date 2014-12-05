Горячие новости: пожар на ярмарке, пострадавшие в дельфинарии и аквапарк в Тюмени

На первом месте в рейтинге самых читаемых и комментируемых тем — новость о пожаре, который произошел в ночь на 29 ноября на православной ярмарке в выставочном центре на Севастопольской. Официально о причинах возгорания пока не говорят, однако разные источники в Интернете сообщают, что пожар в выставочном зале случился из-за проблем с электричеством. Какова сумма причиненного огнем ущерба еще тоже не ясно, но даже без оценки специалистов понятно, что участники выставки понесли значительные убытки. Что не уничтожил огонь, было залито водой или испорчено копотью.