Гимнасты и гимнастки выполнят спортивные нормативы на чемпионате Тюмени

Самыми юными станут гимнасты в категории от девяти лет и младше, а также от девяти до 14 лет и от 14 и старше. Им предстоит выполнить программу первого, второго и третьего спортивных разрядов. Более опытные спортсмены выполнят программы мастеров и кандидатов в мастера спорта.