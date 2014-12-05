Гимнасты и гимнастки выполнят спортивные нормативы на чемпионате Тюмени

Как сообщает Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, в этих соревнованиях ожидается участие более ста участников, среди которых будут воспитанники спортивных школ Тобольска и Ишима. Тюмень на них будут представлять 40 спортсменов из СДЮСШОР № 1.
Самыми юными станут гимнасты в категории от девяти лет и младше, а также от девяти до 14 лет и от 14 и старше. Им предстоит выполнить программу первого, второго и третьего спортивных разрядов. Более опытные спортсмены выполнят программы мастеров и кандидатов в мастера спорта.
В гимнастическом многоборье мальчики и юноши выполнят упражнения на параллельных брусьях, на коне, на перекладине, на кольцах, вольные упражнения и опорные прыжки. Девочки и девушки также представят судьям вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения на брусьях разной высоты и на бревне.
В настоящее время на отделении спортивной гимнастики СДЮСШОР № 1 занимается более 400 детей и подростков. Воспитанники спортивной школы регулярно радуют своими успехами. Так, на площадке городского чемпионата можно будет понаблюдать за выступлениями мастера спорта, серебряного призера первенства России Николая Остафа и победительниц первенства УрФО в командных соревнованиях Марины Мухортовой, Алисы Спасовой и Инги Галеевой.
Итогом соревнований станут не только призы за первое место, но и отбор в сборную Тюменской области на общероссийских чемпионатах.