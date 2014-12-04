В «Рубин» на два матча вернулся Андрей Чибисов

Матч против «Ермака» состоится уже завтра, 5 декабря. С командой из Красноярского края «Рубин» в этом сезоне уже встречался, и игра закончилась с сухим счетом в пользу тюменского клуба — 4:0. Матч во Дворце спорта по улице Розы Люксембург начнется завтра в 19 часов. Прямая трансляция будет организована на сайте агентства спортивных новостей «Тюменская арена» и телеканале «Т+В».