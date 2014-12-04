Тюменцы получили смс-сообщения о погоде от МЧС

В среду, 3 декабря, многие тюменцы получили смс-сообщения от MCHS_112 о том, что в ближайшие дни в регионе ожидается сильный мороз. Однако горожан удивила не столько информация о грядущем похолодании, сколько то, что МЧС стало слать смски.
Свое удивление тюменцы выразили в социальных сетях. «А давно у нас МЧС смс-рассылкой занимается?», — пишут одни. «Откуда у МЧС мой телефон?», — недоумевают другие. При этом, судя по всему, сообщения получили только абоненты «МегаФона».
На самом деле разговоры о том, что жители Тюменской области в случае непредвиденной ситуации будут получать смс-сообщения, ведутся давно. Предполагалось, что сотрудники МЧС смогут проинформировать горожан о гололедных явлениях, надвигающемся шторме, риске возникновения лесных пожаров и т. п. Смс-рассылка несколько раз была опробована, но об окончательном соглашении с операторами связи не сообщалось.
Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru начальник отдела организации и развития систем управления, связи и оповещения ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Калякин, недавно в Москве было подписано соглашение между руководством компании «МегаФон» и национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.
«Теперь при необходимости довести какую-либо информацию до населения мы делаем заявку в Екатеринбург, оттуда она уходит в Москву, а из Ситуационного центра компании „МегаФон“ делается рассылка сообщений. Может показаться, что это долго, но на самом деле все оперативно происходит. Вообще „МегаФон“ идет навстречу МЧС. Например, у них есть услуга для абонентов „МЧС-информ“: можно позвонить по номеру 0030 и бесплатно получить информацию о чрезвычайных ситуациях, которые происходят или ожидаются в области, а также в соседних регионах», — отметил Александр Калякин.
Какая именно информация придет в смс абонентам «МегаФона» решает дежурная смена ЦУКС МЧС по Тюменской области, у сотрудников ведомства есть свои параметры. Вряд ли горожанам сообщат о сильном пожаре, зато информацию о грядущей непогоде или вероятности ЧП, которое может коснуться каждого, они получат в срок.
Александр Калякин добавил, что с остальными операторами связи в настоящее время ведется работа.