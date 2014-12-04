Тюменцы получили смс-сообщения о погоде от МЧС

«Теперь при необходимости довести какую-либо информацию до населения мы делаем заявку в Екатеринбург, оттуда она уходит в Москву, а из Ситуационного центра компании „МегаФон“ делается рассылка сообщений. Может показаться, что это долго, но на самом деле все оперативно происходит. Вообще „МегаФон“ идет навстречу МЧС. Например, у них есть услуга для абонентов „МЧС-информ“: можно позвонить по номеру 0030 и бесплатно получить информацию о чрезвычайных ситуациях, которые происходят или ожидаются в области, а также в соседних регионах», — отметил Александр Калякин.