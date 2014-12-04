nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские пасечники не спешат оформлять паспорта для пчел

4 декабря 2014, 13:35
Вопрос приобретения линии по производству ветеринарных препаратов для лечения болезней пчел обсудили на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в Тюменской областной думе.

«Некоторые ученые прогнозируют уничтожение пчеловодства, появляются новые болезни среди этих насекомые. А пчелы ведь не только мед дают, самое главное, что они опыляют растения. Если не будет пчел — не будет урожая. Поэтому эта проблема очень важная», — подчеркнул председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, за 9 месяцев текущего года исследовано без малого 700 проб материала, это и образцы живых пчел, подмор и др. Все материалы были представлены из 22 муниципальных образований Тюменской области. Всего специалисты ветеринарной лаборатории провели около 3500 исследований по трем направлениям, на 9 заболеваний. В результате были выявлены ряд заболеваний и инфекций.

Основное количество пчелосемей содержится в ЛПХ, за пять лет прирост в личных подворьях составил 36, 6%. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства не спешат заниматься пчеловодством, а все потому, что отсутствует собственная переработка и фасовка, местная продукция не может быть конкурентоспособной.

Еще один момент, на который обратили внимание — паспортизация пасек. На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный в соответствии с действующим законодательством. Однако пчеловоды не спешат паспортизировать пасеки, причина — использование меда для собственных нужд. К примеру, в течение этого года было выдано лишь 15 паспортов.

Фото: ysadba.my1.ru

#Новости#Пчелы#Тюменская областная Дума#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25