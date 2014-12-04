Тюменские пасечники не спешат оформлять паспорта для пчел

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, за 9 месяцев текущего года исследовано без малого 700 проб материала, это и образцы живых пчел, подмор и др. Все материалы были представлены из 22 муниципальных образований Тюменской области. Всего специалисты ветеринарной лаборатории провели около 3500 исследований по трем направлениям, на 9 заболеваний. В результате были выявлены ряд заболеваний и инфекций.