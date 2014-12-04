Тюменские пасечники не спешат оформлять паспорта для пчел

«Некоторые ученые прогнозируют уничтожение пчеловодства, появляются новые болезни среди этих насекомые. А пчелы ведь не только мед дают, самое главное, что они опыляют растения. Если не будет пчел — не будет урожая. Поэтому эта проблема очень важная», — подчеркнул председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.
Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, за 9 месяцев текущего года исследовано без малого 700 проб материала, это и образцы живых пчел, подмор и др. Все материалы были представлены из 22 муниципальных образований Тюменской области. Всего специалисты ветеринарной лаборатории провели около 3500 исследований по трем направлениям, на 9 заболеваний. В результате были выявлены ряд заболеваний и инфекций.
Основное количество пчелосемей содержится в ЛПХ, за пять лет прирост в личных подворьях составил 36, 6%. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства не спешат заниматься пчеловодством, а все потому, что отсутствует собственная переработка и фасовка, местная продукция не может быть конкурентоспособной.
Еще один момент, на который обратили внимание — паспортизация пасек. На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный в соответствии с действующим законодательством. Однако пчеловоды не спешат паспортизировать пасеки, причина — использование меда для собственных нужд. К примеру, в течение этого года было выдано лишь 15 паспортов.
Фото: ysadba.my1.ru