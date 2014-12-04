На Карнацевича закрыли сауну

Как выяснилось, на первом этаже предприниматели незаконно реконструировали помещение и разместили в нем сауну с бассейном и парильной. Эксплуатация сауны привела к нарушению комфортных условий проживания жителей квартир, расположенных на втором, третьем и других этажах.
В ходе проведения административного расследования в рамках дела об административном правонарушении, возбужденного Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, факты, изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. Более того, департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени подтверждено, что разрешением на ввод в эксплуатацию жилого дома, выданном в 2010 году, наличие сауны (бани) в составе нежилых помещений, размещенных на первом этаже и подвале, не предусмотрено. Составлен протокол о временном запрете деятельности, протокол об административном правонарушении направлен на рассмотрение в Ленинский районный суд.
Судом принято постановление по делу об административном правонарушении, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сауны на срок 20 суток. Решение не обжаловалось, вступило в законную силу.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обращает внимание граждан и предприятий (учреждений, организаций), что сауны (бани) должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, не допускается оборудование бань в многоквартирных жилых домах (п. 2.1 СанПиН 2.1.2.3150–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»). Будьте внимательны при проведении реконструкции помещений, осуществлении эксплуатации нежилых помещений, размещенных в нежилых помещениях на первых этажах и подвалах многоквартирных жилых домов, соблюдайте требования действующего законодательства.