На Карнацевича закрыли сауну

В ходе проведения административного расследования в рамках дела об административном правонарушении, возбужденного Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, факты, изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. Более того, департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени подтверждено, что разрешением на ввод в эксплуатацию жилого дома, выданном в 2010 году, наличие сауны (бани) в составе нежилых помещений, размещенных на первом этаже и подвале, не предусмотрено. Составлен протокол о временном запрете деятельности, протокол об административном правонарушении направлен на рассмотрение в Ленинский районный суд.