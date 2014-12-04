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Мошенники обманывали пенсионеров билетами «Банка приколов»

4 декабря 2014, 15:41
Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летних Максима Дмитриева и Романа Потехина. Они признаны виновными в совершении мошенничества и кражи.
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Тюмень

Как установлено расследованием, в октябре 2012 г. ранее судимый Ковальчук предложил ранее судимому Дмитриеву заняться обманом пожилых людей для хищения у них денежных средств, на что тот согласился.

Под видом социальных работников мошенники пришли к 85-летней тюменке — ветерану Великой Отечественной войны и ветерану труда, и под предлогом сбора средств на ремонт кровли похитили у нее 25 тысяч рублей.

Позднее Ковальчук к совершению преступлений привлек своего двоюродного брата Потехина. В период с июля 2013 по январь 2014 годов мошенники, действуя в разном составе, обманули еще 18 пенсионеров.

В ряде случаев они приходили к пожилым людям и сообщали, что им положена компенсация за незамененный полис медицинского страхования в размере от 600 до 3 тыс. рублей. После этого аферисты передавали своим жертвам билеты «Банка приколов», схожие с 5-тысячными банкнотами, а полученную с них сдачу похищали. В ряде случаев они под предлогом проверки подлинности имевшихся у пенсионеров денежных средств производили подмену денег билетами «Банка приколов». Завладев денежными средствами, скрывались с места происшествия.

Общий размер ущерба, причиненного пожилым людям, составил более 250 тысяч рублей. Несколько потерпевших обратились в полицию. В феврале—марте 2014 года мошенники были задержаны.

Суд назначил Дмитриеву 4 года, а Потехину — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Уголовное преследование в отношении Ковальчука было прекращено в октябре этого года в связи с его смертью. Причиненный пожилым людям ущерб возмещен. Об этом сообщает прокуратура г. Тюмени.

Фото: realestate.ru

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