Мошенники обманывали пенсионеров билетами «Банка приколов»

В ряде случаев они приходили к пожилым людям и сообщали, что им положена компенсация за незамененный полис медицинского страхования в размере от 600 до 3 тыс. рублей. После этого аферисты передавали своим жертвам билеты «Банка приколов», схожие с 5-тысячными банкнотами, а полученную с них сдачу похищали. В ряде случаев они под предлогом проверки подлинности имевшихся у пенсионеров денежных средств производили подмену денег билетами «Банка приколов». Завладев денежными средствами, скрывались с места происшествия.