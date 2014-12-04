Михаил Делягин: мораторий на повышение налогов нужен на уровне федерации

— На самом деле Банк России спохватился, но с очень большим опозданием. Минфин забирает у коммерческих банков триллион рублей бюджетных депозитов, которые там лежали. Это ограничит спекулятивное давление на рынок и должно способствовать стабилизации рубля. Но мы видим, что спекулянты реагируют на это уже сейчас: ага, 23 декабря у нас деньги отберут, значит, нужно сыграть сейчас. Есть огромная гамма инструментов валютного контроля, которые можно использовать для стабилизации курса. Начнем с того, что в чрезвычайной ситуации можно использовать правило, которое было введено после дефолта 1998 года, когда банк не может скупать валюту не для своих клиентов. То есть вы пришли, импортный контракт показали и, пожалуйста, под него банк покупает валюту. Контракта нет — возможности покупки валюты ограничены. Это жесткое ограничение. Есть и более мягкие варианты. Можно ввести, к примеру, ввести резервирование спекулятивных и всех остальных операций, в конце-концов можно просто осуществлять валютные интервенции. Можно завтра, к примеру, сделать 40 рублей и все спекулянты сгорят синим пламенем. Но, безусловно, население тоже пострадает, поскольку оно тоже подкупило валюты за эти дни. Но, как я уже сказал, с теми международными резервами, которые сейчас есть в России, мы можем сделать все, что угодно.