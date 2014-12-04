Междугородний автобус сломался из-за мороза

В связи с низкими температурами наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД осуществляют патрулирование автомобильных дорог в усиленном режиме. Накануне, 3 декабря, на 424 км федеральной трассы наряд ДПС обнаружил остановившийся рейсовый автобус «Муген — Уват». Опытному водителю удалось самостоятельно заменить перемерзший фильтр осушителя тормозной системы, и автобус продолжил движение.
В седьмом часу вечера на 447 км этой же автодороги наряд ДПС обнаружил автомобиль «Жигули», у которого произошел обрыв патрубков системы охлаждения. Дальше двигаться своим ходом машина не могла и ситуация для водителя и двух пассажиров становилась критической. Замерзающих людей инспекторы доставили в ближайшее придорожное кафе, а автомобиль отбуксировали на станцию техобслуживания.
На автодороге Екатеринбург — Тюмень вчера наряд спецбатальона обнаружил фургон Citroen с поврежденной передней частью. Как выяснилось, он попал в ДТП, столкнувшись с ехавшей впереди «фурой». Грузовик уехал с места происшествия, возможно, его водитель не заметил произошедшего столкновения, а водитель Citroen остался замерзать на трассе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Инспекторы обогрели водителя в патрульном автомобиле до приезда наряда дежурной части, оформляющего материалы ДТП.
Отметим, что наряды специализированного батальона ДПС продолжают патрулирование автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск, Екатеринбург — Тюмень, а также Ирбитского тракта в Тюменском районе.