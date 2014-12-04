Междугородний автобус сломался из-за мороза

В седьмом часу вечера на 447 км этой же автодороги наряд ДПС обнаружил автомобиль «Жигули», у которого произошел обрыв патрубков системы охлаждения. Дальше двигаться своим ходом машина не могла и ситуация для водителя и двух пассажиров становилась критической. Замерзающих людей инспекторы доставили в ближайшее придорожное кафе, а автомобиль отбуксировали на станцию техобслуживания.