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Междугородний автобус сломался из-за мороза

4 декабря 2014, 12:34
Рейсовый автобус маршрута «Муген — Уват» встал на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за перемерзания тормозной системы. Пассажирам автобуса повезло, несмотря на поломку, двигатель и система отопления продолжали работать в штатном режиме.

В связи с низкими температурами наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД осуществляют патрулирование автомобильных дорог в усиленном режиме. Накануне, 3 декабря, на 424 км федеральной трассы наряд ДПС обнаружил остановившийся рейсовый автобус «Муген — Уват». Опытному водителю удалось самостоятельно заменить перемерзший фильтр осушителя тормозной системы, и автобус продолжил движение.

В седьмом часу вечера на 447 км этой же автодороги наряд ДПС обнаружил автомобиль «Жигули», у которого произошел обрыв патрубков системы охлаждения. Дальше двигаться своим ходом машина не могла и ситуация для водителя и двух пассажиров становилась критической. Замерзающих людей инспекторы доставили в ближайшее придорожное кафе, а автомобиль отбуксировали на станцию техобслуживания.

На автодороге Екатеринбург — Тюмень вчера наряд спецбатальона обнаружил фургон Citroen с поврежденной передней частью. Как выяснилось, он попал в ДТП, столкнувшись с ехавшей впереди «фурой». Грузовик уехал с места происшествия, возможно, его водитель не заметил произошедшего столкновения, а водитель Citroen остался замерзать на трассе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Инспекторы обогрели водителя в патрульном автомобиле до приезда наряда дежурной части, оформляющего материалы ДТП.

Отметим, что наряды специализированного батальона ДПС продолжают патрулирование автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск, Екатеринбург — Тюмень, а также Ирбитского тракта в Тюменском районе.

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