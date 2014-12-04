Местное KFC работает с «Тюменским бройлером»

«В этом году у нас масса хороших достижений. Например, мы вошли в „Клуб 400“ — это наш отраслевой Гиннесс, где мы показали самые лучшие производственные результаты в стране и одни из лучших в мире. Кроме того, у нас появились совершенно новые, с высокими требованиями, партнеры пищевой промышленности — компания KFC. Мы продолжаем реконструкцию у себя на предприятии, а своих покупателей радуем новым ассортиментом продукции. Задача на будущий год — начать масштабный проект реконструкции на „Тюменском бройлере“. В настоящее время у нас ведутся переговоры с Тюменским районом по поводу выделения нам земельного участка под строительство нового репродуктора. Эта программа рассчитана на несколько лет и позволит в результате увеличить объемы производства на 80%. Отмечу, что эти увеличенные объемы мы намерены продавать в основном внутри большой Тюменской области», — передает ее слова районное управление информационной политики.