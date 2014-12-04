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Беженцев, отказавшихся от работы, предлагают лишать соцобеспечения

4 декабря 2014, 15:15
Законопроект, в котором предлагают лишать беженцев социального обеспечения, если они трижды отказались от предлагаемой службой занятости работы, внес на рассмотрение депутат Госдумы Роман Худяков (ЛДПР).
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Тюмень

Парламентарий поясняет, что складывается такая ситуация, когда многие прибывшие на территорию России лица, оформившие в установленном порядке статус беженца, не стремятся возвращаться на родину, осознав ту степень заботы, которой их окружило законодательство РФ.

В частности, они могут рассчитывать на содействие в трудоустройстве. При этом согласно закону о соцобслуживании, одним из оснований для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании является «отсутствие работы и средств к существованию». Следовательно, наличие официальной работы для беженца влечет утрату статуса нуждающегося и отмену социальных выплат, отмечает Худяков.

«С целью исключить пробел в законодательстве, а также обратить внимание на неразумное расходование средств федерального бюджета на содержание лиц, признанных беженцами, которые в силу различных причин не трудоустраиваются… предлагаю внести изменения в ФЗ „О беженцах“ и побудить дееспособных и трудоспособных беженцев трудоустроиться в соответствии с законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Таким образом, в случае троекратного, в течение года с момента признания лица беженцем, отказа от предлагаемой работы, оформленного в установленном законодательством порядке, дееспособное и трудоспособное лицо утратит право на социальное обеспечение», — добавляет депутат.

Как рассказала руководитель Общественного центра содействия гражданам, прибывшим с Украины в Тюменскую область, заместитель секретаря Общественной палаты Светлана Ярославова, в тюменских пунктах временного размещения (ПВР) находится около 300 украинских граждан. Все они расселены в сельской местности и в гостинице «Искра».

«Мы обсуждали этот вопрос (лишение беженцев социального обеспечения — прим. ред.). Если человек находится в трудоспособном состоянии, то государство не должно его содержать. Я считаю, что неправильно разводить иждивенцев. А такие примеры у нас есть, их не много, в основном, отдельные личности, семьи. И они еще пишут обращения, жалобы в различные инстанции, что их плохо кормят», — сказала Светлана Ярославова.

По ее словам, пункты временного размещения предусмотрены для проживания в течение одного месяца. А если мужчина в рассвете сил в течение полугода отказывается работать, то кормить и давать жилье ему никто не обязан. «Мы с пониманием относимся к людям приклонного возраста или матерям одиночкам, у которых дети в возрасте до 2-х лет. Эту категорию лишать социального обеспечения нельзя. Подход должен быть индивидуальный», — добавила Светлана Ярославова. — Большинство граждан, прибывших с Украины, нашли работу, жилье и обеспечивают себя сами».

Автор законопроекта считает, что принятие закона позволит не только достичь социальной справедливости, но и сэкономит средства федерального бюджета.

Фото: shiksabd.com

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