Беженцев, отказавшихся от работы, предлагают лишать соцобеспечения

По ее словам, пункты временного размещения предусмотрены для проживания в течение одного месяца. А если мужчина в рассвете сил в течение полугода отказывается работать, то кормить и давать жилье ему никто не обязан. «Мы с пониманием относимся к людям приклонного возраста или матерям одиночкам, у которых дети в возрасте до 2-х лет. Эту категорию лишать социального обеспечения нельзя. Подход должен быть индивидуальный», — добавила Светлана Ярославова. — Большинство граждан, прибывших с Украины, нашли работу, жилье и обеспечивают себя сами».