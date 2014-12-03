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Водитель грузовика не заметил пенсионерку на «зебре»

3 декабря 2014, 12:00
Утром второго декабря на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тимуровцев автомобиль Tatra сбил 73-летнюю женщину. Водитель грузовика слишком поздно заметил на дороге пожилую женщину.

По предварительным данным, водитель грузовика отвлекся во время движения и поздно заметил женщину, переходившую дорогу. У пострадавшей ушиб грудной клетки и перелом ребер, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Еще один пешеход пострадал вчера в десять часов утра на перекрестке улиц Пермякова и Николая Зелинского. Там автомобиль Citroen сбил 40-летнюю женщину, переходившую дорогу. По предварительным данным, водитель автомобиля пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия женщина получила травмы лица, голени и ушибы.

#Новости#Пешеходы#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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