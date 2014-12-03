Водитель грузовика не заметил пенсионерку на «зебре»

Еще один пешеход пострадал вчера в десять часов утра на перекрестке улиц Пермякова и Николая Зелинского. Там автомобиль Citroen сбил 40-летнюю женщину, переходившую дорогу. По предварительным данным, водитель автомобиля пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия женщина получила травмы лица, голени и ушибы.