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В январе тюменцы попробуют свежие огурцы и салат из новых теплиц

3 декабря 2014, 17:40
В новом тепличном комплексе деревни Нариманова посадили первое огуречное семечко. Аграрии обещают, что огурцы в «ТюменьАгро» поспеют уже в январе, а салат — и вовсе к Новому году.
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Тюмень

В огромных теплицах гидропоническим способом овощеводы будут выращивать салат, огурцы и томаты всевозможных сортов, от самых недорогих до элитных. Так получилось, что строительство комбината еще не закончилось, а производство уже стартовало. Сейчас завершаются работы по оформлению первой очереди площадью 11 гектар, в будущем еще на шести гектарах развернется постройка второй очереди. Сегодня в тепличном комплексе начало работу рассадочное отделение, почти закончен цех, предназначенный для выращивания овощей. Уже 22–24 декабря аграрии будут высаживать в нем первые подросшие растения.

«Я думаю, что после окончания строительства такой комбинат на 100% удовлетворит потребности населения юга Тюменской области и Тюмени в овощах. Мы планируем максимально загрузить площади первой очереди. Пока акцент будет сделан на производство огурца, а в дальнейшем пойдут уже и томаты, и салаты. В итоге комбинат позволит в 10 раз увеличить объем овощей, приходящийся на одного жителя Тюменской области», — отметил директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

В теплицах установлено современное голландское оборудование, которое позволяет автоматически, в зависимости от времени года, регулировать в помещениях температуру, продолжительность светового дня и подбирает состав питательного субстрата. На предприятии внедрен очень экономный, замкнутый цикл использования воды, а также установлены четыре газогенератора общей мощностью 14 мВт, производящих большую часть электроэнергии прямо на месте. «Деревня Нариманова была выбрана для строительства комбината, как приближенная к Тюмени территория, ведь короткие расстояния позволяют дольше сохранять свежесть продукции, — рассказал директор „ТК ТюменьАгро“ Андрей Шеховцов. — К тому же такие проекты поднимают уровень жизни в поселках, предоставляя рабочие места европейского стандарта, и позволяют молодому поколению не уезжать из села, а получать на месте достойную должность и зарплату. Высококвалифицированных специалистов мы искали по всей стране, но основной костяк составит именно местное население. Овощеводов мы будем обучать сами, кого-то — отправлять в Нидерланды».

«Тепличный комбинат ТюменьАгро» построен исключительно на деньги инвесторов, в проект вложено 2,2 миллиарда рублей. Срок окупаемости составит примерно семь лет.

Депутат Тюменской областной думы Юрий Конев добавил, что такой объект поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, больше не будет вопросов со снабжением местного населения свежими овощами. Во-вторых, появятся новые рабочие места. А в-третьих, решится главная задача — по импортозамещению. «Это предприятие — вызов той ситуации, которая у нас сегодня сложилась», — подчеркнул депутат. Об этом сообщает Управление информационной политики Тюменского муниципального района.

«Для Наримановского муниципального образования запуск такого крупного тепличного комплекса — это настоящее событие. Здесь проживает около 600 людей трудоспособного возраста, а предприятие предоставляет около 200 рабочих мест. Это самый крупный проект в сельском хозяйстве Тюменского района за последние 20 лет и безусловно самый значимый в истории Нариманова. Это новый толчок для развития, как этой деревни, так и соседней Салаирки!» — подытожила первый заместитель главы Тюменского района Светлана Иванова.

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