В январе тюменцы попробуют свежие огурцы и салат из новых теплиц

В теплицах установлено современное голландское оборудование, которое позволяет автоматически, в зависимости от времени года, регулировать в помещениях температуру, продолжительность светового дня и подбирает состав питательного субстрата. На предприятии внедрен очень экономный, замкнутый цикл использования воды, а также установлены четыре газогенератора общей мощностью 14 мВт, производящих большую часть электроэнергии прямо на месте. «Деревня Нариманова была выбрана для строительства комбината, как приближенная к Тюмени территория, ведь короткие расстояния позволяют дольше сохранять свежесть продукции, — рассказал директор „ТК ТюменьАгро“ Андрей Шеховцов. — К тому же такие проекты поднимают уровень жизни в поселках, предоставляя рабочие места европейского стандарта, и позволяют молодому поколению не уезжать из села, а получать на месте достойную должность и зарплату. Высококвалифицированных специалистов мы искали по всей стране, но основной костяк составит именно местное население. Овощеводов мы будем обучать сами, кого-то — отправлять в Нидерланды».