В России создают новый налог для автомобилистов

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу рассмотреть введение экологического налога для автомобилей.
«Была поддержана идея о совершенствовании транспортного налога в части перевода не только в лошадиную силу, как сегодня взимается налог с транспортных средств, но в первую очередь в привязке к экологическому классу. По сути, это экологический налог», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ранее о такой мере Медведева просили производители автомобилей. Конкретные цифры пока не называются. Свои предложения Минпромторг должен представить через три месяца.
Отметим, что законотворцы уже не впервые пытаются привязать ставку транспортного налога к экологическому классу автомобиля, но до этого дело ограничивалось лишь предложениями. Сейчас, похоже, эта инициатива будет реализована.