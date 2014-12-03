В России создают новый налог для автомобилистов

«Была поддержана идея о совершенствовании транспортного налога в части перевода не только в лошадиную силу, как сегодня взимается налог с транспортных средств, но в первую очередь в привязке к экологическому классу. По сути, это экологический налог», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.