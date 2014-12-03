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В России создают новый налог для автомобилистов

3 декабря 2014, 15:08
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу рассмотреть введение экологического налога для автомобилей.

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу рассмотреть введение экологического налога для автомобилей.

«Была поддержана идея о совершенствовании транспортного налога в части перевода не только в лошадиную силу, как сегодня взимается налог с транспортных средств, но в первую очередь в привязке к экологическому классу. По сути, это экологический налог», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее о такой мере Медведева просили производители автомобилей. Конкретные цифры пока не называются. Свои предложения Минпромторг должен представить через три месяца.

Отметим, что законотворцы уже не впервые пытаются привязать ставку транспортного налога к экологическому классу автомобиля, но до этого дело ограничивалось лишь предложениями. Сейчас, похоже, эта инициатива будет реализована.

#Новости#Налоги#Автомобили#Экология#Транспорт#Маша#Общество
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