Тюменские таможенники конфисковали 5 тонн американских окорочков

В целях исключения возможности ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюменской таможне созданы мобильные группы, которые осуществляют выборочный контроль на участке государственной границы РФ с Республикой Казахстан. Имеются попытки ввоза на территорию страны запрещенных товаров: дыни, баклажаны, хурма, яблоки, груши. При этом на данные товары отсутствуют разрешительные документы, а на упаковках имеются следы оторванных ранее этикеток.