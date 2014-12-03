Тюменские таможенники конфисковали 5 тонн американских окорочков

Как сообщает Уральское таможенное управление, за реализацию запрещенной к ввозу продукции возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал предпринимателя на 40 тысяч рублей и вынес решение о конфискации запрещенного к ввозу товара с дальнейшим уничтожением.
Напомним, с 6 августа 2014 года Указом Президента РФ введен запрет на ввоз в Россию в течение года отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Королевства Норвегии, которые ввели санкции в отношении России.
В перечень запрещенных к ввозу товаров попали: говядина, свинина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, сыры и молочная продукция.
В целях исключения возможности ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюменской таможне созданы мобильные группы, которые осуществляют выборочный контроль на участке государственной границы РФ с Республикой Казахстан. Имеются попытки ввоза на территорию страны запрещенных товаров: дыни, баклажаны, хурма, яблоки, груши. При этом на данные товары отсутствуют разрешительные документы, а на упаковках имеются следы оторванных ранее этикеток.
Фото: agrobk.ru