Тюменские школьники пишут итоговое сочинение

Сочинение (изложение) школьники пишут в своих общеобразовательных учреждениях, в привычной для них обстановке. Результатом написания работы станет зачет или незачет, при этом все работы будут проверяться школьными учителями-предметниками по пяти критериям, среди которых соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Для получения зачёта по итоговому сочинению выпускнику необходимо иметь положительный результат по первым двум критериям и одному из остальных трех. Кроме того, текст работы должен содержать не менее 250 слов.