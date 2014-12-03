Тюменские школьники пишут итоговое сочинение

В этот день сочинение напишут более 7,5 тысячи выпускников. Для написания работы предоставляется 235 минут. За это время участникам предстоит изложить свои мысли по одной из пяти тем, разработанных Рособрнадзором.
Сочинение (изложение) школьники пишут в своих общеобразовательных учреждениях, в привычной для них обстановке. Результатом написания работы станет зачет или незачет, при этом все работы будут проверяться школьными учителями-предметниками по пяти критериям, среди которых соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Для получения зачёта по итоговому сочинению выпускнику необходимо иметь положительный результат по первым двум критериям и одному из остальных трех. Кроме того, текст работы должен содержать не менее 250 слов.
Во время сочинения участникам разрешено пользоваться толковым и орфографическим словарями, но запрещается использование мобильных средств связи.
Стоит отметить, что выпускники могут представить результаты итогового сочинения в приемную комиссию вуза в качестве индивидуального достижения и получить дополнительные баллы при поступлении, если это предусмотрено порядком приема в данное образовательное учреждение. В этом случае работа выпускника запрашивается из базы данных и вновь проходит оценку членами экзаменационной комиссии вуза. За итоговое сочинение вуз вправе добавить к итогам ЕГЭ до десяти дополнительных баллов.
Процедура написания сочинения (изложения) не вызывает волнения у школьников, так как эта форма работы используется в общеобразовательных учреждениях системно в различных областях знаний. Кроме того, 20 ноября состоялась апробация сочинения, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.