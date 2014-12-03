Тюменские гимнастки удачно выступили на Кубке «Локомотива»

Как сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени, бронза в чемпионате досталась Нине Просяник в программе кандидатов в мастера спорта 1999–2000 годов рождения. Девушка является воспитанницей тренеров Ирины Зиндяевой и Зинаиды Киселевой из ДЮСШ «Рубин». Серебро в групповых упражнениях по программе 3 взрослого разряда получили тюменки из команды «Рубиновые звездочки». «В состав команды вошли девочки 2004–2005 годов рождения. Уступили они победительницам из Екатеринбурга всего пять сотых.
После успеха на Кубке «Локомотива» спортсменки готовятся к чемпионату и первенству Тюменской области, которые пройдут 13 и 14 декабря. По их итогам будет отбираться команда на турнир по Уральскому федеральному округу.
Нину Просяник 9 декабря ждут соревнования в Омске, где она выступит на мемориале памяти Г.П. Горенковой. «Тренируемся с ней по 5–6 часов ежедневно. Нина очень целеустремленная, трудолюбивая и талантливая. Говорят, тренеру таких спортсменов Бог дает раз в 10 лет», — с гордостью говорит ее тренер, Зинаида Киселева.