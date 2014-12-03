Тюменские гимнастки удачно выступили на Кубке «Локомотива»

Как сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени, бронза в чемпионате досталась Нине Просяник в программе кандидатов в мастера спорта 1999–2000 годов рождения. Девушка является воспитанницей тренеров Ирины Зиндяевой и Зинаиды Киселевой из ДЮСШ «Рубин». Серебро в групповых упражнениях по программе 3 взрослого разряда получили тюменки из команды «Рубиновые звездочки». «В состав команды вошли девочки 2004–2005 годов рождения. Уступили они победительницам из Екатеринбурга всего пять сотых.