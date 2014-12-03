На объездной «десятка» врезалась в снегоуборочный трактор

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость, не смог вовремя затормозить и въехал в заднюю часть трактора, сообщили в областной Госавтоинспекции. В результате происшествия 49-летний водитель и 28-летний пассажир «10-ки» получили травмы грудной клетки, ушибы и ссадины.