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На объездной «десятка» врезалась в снегоуборочный трактор

3 декабря 2014, 14:00
В шесть часов утра второго декабря на развязке Московского тракта и объездной дороги столкнулись автомобиль «Лада» 10-й модели и трактор «МТЗ», выполнявший работы по очистке проезжей части от снега.

В шесть часов утра второго декабря на развязке Московского тракта и объездной дороги столкнулись автомобиль «Лада» 10-й модели и трактор «МТЗ», выполнявший работы по очистке проезжей части от снега.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость, не смог вовремя затормозить и въехал в заднюю часть трактора, сообщили в областной Госавтоинспекции. В результате происшествия 49-летний водитель и 28-летний пассажир «10-ки» получили травмы грудной клетки, ушибы и ссадины.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло восемь дорожных аварий, в них пострадали 9 человек.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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