На домашнем льду «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал отсутствие некоторых игроков. «После трех подряд поражений на выезде мы не включили в заявку некоторых хоккеистов, ранее стабильно в него попадавших. К сожалению, это не принесло нам нужный результат. Если бы мы всегда угадывали с заменами, то, наверное, находились бы сейчас в верхней части таблицы, — сказал он. — Пропустили четыре шайбы, три из которых в результате индивидуальных ошибок защитников. О том, сколько моментов сами не реализовали, и говорить не хочется. Особенно момент, когда хоккеист промахивается по пустым воротам с одного метра. Надо отдать должное „Зауралью“. Парни сыграли грамотно, подловили нас на контратаках».