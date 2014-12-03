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На домашнем льду «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд

3 декабря 2014, 13:40
ХК «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд в домашнем матче Высшей хоккейной лиги с курганской командой «Зауралье», счет 2:4.
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Тюмень

В первом периоде счет в игре открыли гости. На шестой минуте матча шайбу в ворота хозяев забил Евгений Бородин. Удивительно, но растерянность сибиряков была существенно заметна, и до конца 20-минутки им так и не удалось вернуть должок.

Казалось, что ко второму отрезку тюменцы сменили настрой. Александру Тимиреву даже удалось сравнять счет при помощи Александра Сазонова и Дмитрия Алтарева. Но курганцы не снижали темп игры, еще одно очко «Зауралью» принес Егор Синелев. Счет 1:2.

В третьем периоде рубиновцы снова пытались догнать соперника. Вторую шайбу в ворота курганцев отправил Максим Юшков. Но вот реализовать двойное количественное преимущество тюменцы так и не смогли. Зато помочь «Зауралью» забить третий гол получилось у Александра Сазонова, который дал точный пас нападающему из Кургана. Затем последовала контратака ворот Дениса Франскевича. Счет 2:4.

Стоит отметить, что состав рубиновцев в этом матче существенно изменился. На лед вышли Денис Сандер и Евгений Хвостов, который до этого был защитником в «Югре». Кроме того, в игре не принимали участие нападающие Александр Незнамов, Сергей Тополь и защитник Сергей Карпов.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал отсутствие некоторых игроков. «После трех подряд поражений на выезде мы не включили в заявку некоторых хоккеистов, ранее стабильно в него попадавших. К сожалению, это не принесло нам нужный результат. Если бы мы всегда угадывали с заменами, то, наверное, находились бы сейчас в верхней части таблицы, — сказал он. — Пропустили четыре шайбы, три из которых в результате индивидуальных ошибок защитников. О том, сколько моментов сами не реализовали, и говорить не хочется. Особенно момент, когда хоккеист промахивается по пустым воротам с одного метра. Надо отдать должное „Зауралью“. Парни сыграли грамотно, подловили нас на контратаках».

Наставник «Зауралья» Сергей Душкин считает, что в игре команде повезло. «Соперник играл лучше, но победили мы. Так бывает. Хотя я ни в коем случае не хочу умалить заслуги своих ребят. Они молодцы, выполнили установку. Терпеливо оборонялись и реализовали шансы в контратаках», — отметил он.

Фото: asnta.ru

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