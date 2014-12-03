Медики рассказали, как нужно бросать курить

Для большинства курильщиков отказаться от ежедневной дозы никотина — непростая задача. Но есть способы, которые могут ударить тяжелой артиллерией по этой зависимости. Если не придерживаться определенной системы, борьба с курением окажется бесплодной, пишет The Times of India.
Для начала создайте план «вознаграждение». Система поощрений будет давать вам стимул идти до конца, не опуская руки на полпути. Начните с небольших наград — сначала купите себе что-то за сокращение количества выкуриваемых сигарет за день. Затем сделайте себе подарок за целый день без курения, потом за неделю, и так далее. План с сокращением объемов потребления сигарет повесьте на видное место, чтобы не сбиваться с намеченного пути.
Своим желанием отказаться от сигарет поделитесь с близкими людьми. Они помогут вам в трудные минуты не сорваться, а их любовь и забота поддержат вас в этом нелегком деле. Есть и еще один социальный аспект в данном вопросе — неплохо было бы вступить в группу бросающих курить. Это можно сделать, например, через интернет, на одном из тематических форумов (благо, таких сейчас очень много). Люди, которые как никто другой понимающие твои проблемы, смогут дать дельные советы, основанные на личном опыте.
Привычку проводить время за сигаретой можно заменить на менее безобидные — например, каждый раз, когда вы чувствуете желание сделать перекур, съешьте конфету, или пожуйте жевательную резинку. А чтобы уж совсем ничем себе не навредить, вместо сладких перекусов заедайте свою никотиновую зависимость фруктами, орехами, сырой морковкой или сельдереем. Такие хрустящие закуски принесут не только удовлетворение, но и пользу.
Не менее важны в борьбе с курением и занятия спортом. Регулярное посещение тренажерного зала или занятия йогой повысят вашу выносливость и избавят от тревоги. И последнее — установите точную дату, когда вы окончательно бросите курить, и сообщите об этом своему окружению. Тогда у вас не будет желания откладывать свое решение на потом. Об этом пишет medikforum.ru.
Фото: interesplanet.ru