Медики рассказали, как нужно бросать курить

Своим желанием отказаться от сигарет поделитесь с близкими людьми. Они помогут вам в трудные минуты не сорваться, а их любовь и забота поддержат вас в этом нелегком деле. Есть и еще один социальный аспект в данном вопросе — неплохо было бы вступить в группу бросающих курить. Это можно сделать, например, через интернет, на одном из тематических форумов (благо, таких сейчас очень много). Люди, которые как никто другой понимающие твои проблемы, смогут дать дельные советы, основанные на личном опыте.