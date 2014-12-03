nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Макдоналдс» поднял цены

3 декабря 2014, 17:25
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила поднять цены на свою продукцию в России. В среднем рост цен может составить около 1,3%. Среди причин, которые называет компания, «экономическая среда» и затраты на сырье.
Сюжет
Тюмень

«Есть много факторов, влияющих на наши цены, в том числе экономическая среда, логистика, затраты на сырье и электроэнергию», — говорится в ответе компании на запрос агентства Bloomberg.

В среднем цены повысятся на 1,3%. Как рассказали РБК в пресс-службе компании, стоимость сэндвичей «Биг Мак» увеличится на 2,2% — после повышения цен вместо 91 рубля за него придется заплатить 94, стандартная порция картофеля-фри подорожала на рубль и будет стоить 58 рублей. Кроме того, в компании сообщили, что цены на продукты периодически пересматриваются.

Фото: wesnik.info

#Новости#Цены#Макдоналдс#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25