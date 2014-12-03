«Макдоналдс» поднял цены

В среднем цены повысятся на 1,3%. Как рассказали РБК в пресс-службе компании, стоимость сэндвичей «Биг Мак» увеличится на 2,2% — после повышения цен вместо 91 рубля за него придется заплатить 94, стандартная порция картофеля-фри подорожала на рубль и будет стоить 58 рублей. Кроме того, в компании сообщили, что цены на продукты периодически пересматриваются.