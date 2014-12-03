Из-за прорыва водовода без воды остались 12 домов

Как сообщили в call-центре «Тюмень Водоканал», в данный момент на месте прорыва ведутся ремонтные работы. Причина аварии пока не установлена — возможно, прорыв произошел из-за низких температур или износа трубопровода. Закончить работы планируется до десяти утра четвертого декабря.