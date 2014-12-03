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Из-за прорыва водовода без воды остались 12 домов

3 декабря 2014, 13:29
На улице Николая Зелинского в Тюмени сегодня утром, 3 декабря, произошел прорыв магистрали, из-за чего в нескольких домах по улице Пермякова было отключено водоснабжение.

На улице Николая Зелинского в Тюмени сегодня утром, 3 декабря, произошел прорыв магистрали, из-за чего в нескольких домах по улице Пермякова было отключено водоснабжение.

В 11:00 отключение произошло в домах по улице Пермякова: № № 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78, 78а, 78/к1, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4.

Как сообщили в call-центре «Тюмень Водоканал», в данный момент на месте прорыва ведутся ремонтные работы. Причина аварии пока не установлена — возможно, прорыв произошел из-за низких температур или износа трубопровода. Закончить работы планируется до десяти утра четвертого декабря.

Напомним, что вылившаяся на проезжую часть вода уже спровоцировала несколько дорожных аварий на данном участке. А одном из ДТП пострадала беременная женщина.

#Новости#Тюмень Водоканал#Авария на водопроводе#Маша#Общество
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