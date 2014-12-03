Из-за прорыва на Зелинского произошло уже 4 ДТП

Сегодня утром на улице Н. Зелинского произошел прорыв магистрали, из-за чего на проезжей части улицы скопилось очень много воды. Водителям, при выезде с Н. Зелинского на Пермякова не удается затормозить в случае необходимости — из-за этого в районе домов № 76 и № 78 по улице Пермякова уже произошло 4 ДТП. В одном из них пострадала беременная женщина.

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