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Из-за прорыва на Зелинского произошло уже 4 ДТП

3 декабря 2014, 12:52
Сегодня утром на улице Н. Зелинского произошел прорыв магистрали, из-за чего на проезжей части улицы скопилось очень много воды. Водителям, при выезде с Н. Зелинского на Пермякова не удается затормозить в случае необходимости — из-за этого в районе домов № 76 и № 78 по улице Пермякова уже произошло 4 ДТП. В одном из них пострадала беременная женщина.

ГИБДД призывает водителей к внимательности и осторожности. Во избежание возникновения аварийных ситуаций, водителям рекомендовано по возможности избегать движения по улице Николая Зелинского до полного устранения последствий аварии.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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