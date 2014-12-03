Городская электричка за пять месяцев перевезла почти 25 тысяч пассажиров

Услугами городской электрички за пять месяцев с начала запуска проекта воспользовались 24970 человек. При этом в течение первого месяца электричка работала в тестовом режиме, потому информирование населения не проводилось. Такие данные предоставило Главное управление строительства и ЖКХ по Тюменской области.
Напомним, проект городской электрички был запущен 1 июня путем продления четырех действующих пригородных поездов. Составы двигаются с учетом загруженности Транссибирской магистрали от Утешево до Войновки и обратно дважды в день: утром и вечером. Время в пути электрички складывается из действующего расписания и составляет 40–60 минут.
На пути от начальной до конечной станции у электропоезда пять промежуточных остановок в черте города, включая центральный вокзал Тюмени. В настоящее время требуется обустройство тротуаров для подхода к платформам. С этой целью администрацией Тюмени объявлены торги по объекту «Капитальный ремонт тротуара по ул. 50 лет ВЛКСМ — ж/д о.п. 2141 км — ул. 30 лет Победы; ул. 50 лет ВЛКСМ — ж/д о.п. 2143 км; ж/д о.п. 2143 км — ул. 30 лет Победы; ул. Станционная — ж/д станция Войновка». Согласно этому проекту потребуется обустроить 760 метров тротуара, а также установить дорожные знаки и наружное освещение. Ремонт и обустройство должны завершиться во втором квартале 2015 года.
Помимо инфраструктурного обустройства проект городской электрички предполагает открытие новых муниципальных автобусных маршрутов, связанных со схемой движения электропоезда.
Отметим, недавно электричка была включена в единую транспортную сеть Тюмени, потому стоимость проезда с 10 декабря в ней составит 18 рублей, как и в городских автобусах. Пока же разовый проезд составляет от 22 до 38 рублей в зависимости от расстояния. Меньше всего придется заплатить при поездке на пять километров, от 6 до 15 км. цена составит 26 рублей, от 16 до 25 км. — 38 рублей. Проезд ребенка в возрасте от 5 до 7 лет будет стоить в зависимости от расстояния 5,5 — 9,5 рублей.
В целом, как отмечают в ГУС и ЖКХ по Тюменской области, городская электричка вызывает интерес у горожан. Тем не менее, опрос среди пользователей «Наш ГородРУ» к настоящему моменту показал, что из 129 проголосовавших 92,2% ни разу не пользовалось ей.