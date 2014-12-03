Городская электричка за пять месяцев перевезла почти 25 тысяч пассажиров

Отметим, недавно электричка была включена в единую транспортную сеть Тюмени, потому стоимость проезда с 10 декабря в ней составит 18 рублей, как и в городских автобусах. Пока же разовый проезд составляет от 22 до 38 рублей в зависимости от расстояния. Меньше всего придется заплатить при поездке на пять километров, от 6 до 15 км. цена составит 26 рублей, от 16 до 25 км. — 38 рублей. Проезд ребенка в возрасте от 5 до 7 лет будет стоить в зависимости от расстояния 5,5 — 9,5 рублей.