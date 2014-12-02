В Тюмени официально запустили сеть 4G от «МегаФон»

Пользоваться сетью четвертого поколения можно по тем же тарифам, что и раньше, доплачивать ничего не нужно. Единственное, что может измениться — количество потребляемого трафика, ведь скорость интернета больше. «В среднем, пользователи сети четвертого поколения генерируют в два раза больше трафика, чем в сети третьего поколения», — отмечает Дмитрий Мелихов.