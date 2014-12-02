В Тюмени официально запустили сеть 4G от «МегаФон»

Компания «МегаФон» официально объявила о запуске в Тюмени сети четвертого поколения. Теперь абоненты компании, чьи устройства поддерживают стандарт 4G, могут пользоваться интернетом со средней скоростью 15–20 Мбит в секунду.
«4G обладает характеристиками и скоростью, сопоставимыми с проводным интернетом с той лишь разницей, что это интернет мобильный», — отметил директор тюменского отделения «МегаФон» Дмитрий Мелихов.
По его словам, «МегаФон» — лидер в сети четвертого поколения. Он присутствует в 68 регионах России и пользуется самым широким каналом — за счет покупки в прошлом году компании Yota. Благодаря этому «МегаФону» досталась еще одна полоса.
Первые базовые станции, обеспечивающая связь по сети четвертого поколения, были запущены в сентябре. Когда их включили, в сети сразу же зарегистрировалось порядка 4 тысяч абонентов. По данным на прошлую пятницу, в сеть 4G от «МегаФон» в Тюмени выходит 35–40 тысяч абонентов.
Чтобы пользоваться мобильным интернетом 4G, абоненту компании нужно:
— быть владельцем устройства, работающего с сетью четвертого поколения;
— иметь сим-карту, поддерживающую 4G (на ней написано 4G или 4G+);
— находиться в зоне покрытия 4G.
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Пользоваться сетью четвертого поколения можно по тем же тарифам, что и раньше, доплачивать ничего не нужно. Единственное, что может измениться — количество потребляемого трафика, ведь скорость интернета больше. «В среднем, пользователи сети четвертого поколения генерируют в два раза больше трафика, чем в сети третьего поколения», — отмечает Дмитрий Мелихов.
Одно из преимуществ сети 4G — короткий пинг (20 — 50 миллисекунд). Это важно для онлайн-игр и видеоконференций.
«Мы сконцентрировали все свои усилия на Тюмени, — объясняет директор тюменского филиала компании. — Мы решили провести презентацию сейчас, потому что запустили большую часть базовых станций — около 70%, часть модернизировали. До конца года мы планируем добиться равномерного покрытия по городу, чтобы абоненты могли пользоваться 4G в любой точке Тюмени».