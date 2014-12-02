В 2015 году увеличится численность пенсионеров

В соответствии с этим документом, доходы ПФР в 2015 году составят 6,995 триллиона рублей, что на 11,2% больше, чем в 2014 году. Расходы бюджета ПФР в 2015 году составят 7,619 триллиона рублей, что на 18,7% выше уровня 2014 года.
Дефицит бюджета ПФР в 2015 году будет покрыт за счет привлечения остатков средств бюджета ПФР по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 221,1 миллиарда рублей. Помимо этого разница в расходах и доходах в сумме 401,8 миллиарда рублей обусловлена нахождением в ПФР во временном размещении средств пенсионных накоплений, которые в случае вхождения негосударственных пенсионных фондов в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений будут переданы в соответствующие НПФ.
Объем поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2015 году прогнозируется на уровне 3,9 триллиона рублей, что на 6,4% превышает прогнозный уровень поступлений страховых средств в 2014 году.
Прогнозируется, что в течение 2015 года численность пенсионеров, получающих пенсию по линии ПФР, увеличится более чем на 600 тысяч человек — с 42,1 миллиона человек до 42,7 миллиона человек. Увеличение численности получателей пенсии в ПФР по сравнению с 2014 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ и тем, что с 1 января 2015 года пенсионеры Крыма и Севастополя будут получать пенсии по линии ПФР.
В 2015 году впервые размер страховых пенсий будет устанавливаться по новой пенсионной формуле с учетом стоимости пенсионного коэффициента. На 1 января 2015 года его размер составляет 64,1 рубля. «В бюджете ПФР заложены расходы на индексацию стоимости коэффициента с 1 февраля 2015 года на 7,5%, однако пенсии будут проиндексированы на фактически сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год», — отметили в пресс-службе фонда.
В соответствии с бюджетом ПФР, средний размер пенсии в течение 2015 года увеличится на не менее чем 846 рублей: до 11,783 тысячи рублей на 31 декабря 2015 года с 10,937 тысячи рублей на 1 января 2015 года. С 1 февраля 2015 года размер ежемесячной денежной выплаты будет проиндексирован на 5,5%. Размер материнского капитала с 1 января 2015 года составит 453,026 тысячи рублей, что на 23,6 тысячи рублей больше, чем в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: sevpilot.ru