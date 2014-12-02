В 2015 году увеличится численность пенсионеров

В соответствии с бюджетом ПФР, средний размер пенсии в течение 2015 года увеличится на не менее чем 846 рублей: до 11,783 тысячи рублей на 31 декабря 2015 года с 10,937 тысячи рублей на 1 января 2015 года. С 1 февраля 2015 года размер ежемесячной денежной выплаты будет проиндексирован на 5,5%. Размер материнского капитала с 1 января 2015 года составит 453,026 тысячи рублей, что на 23,6 тысячи рублей больше, чем в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.