nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В 2015 году увеличится численность пенсионеров

2 декабря 2014, 13:14
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ до 2017 года.
Сюжет
Тюмень

В соответствии с этим документом, доходы ПФР в 2015 году составят 6,995 триллиона рублей, что на 11,2% больше, чем в 2014 году. Расходы бюджета ПФР в 2015 году составят 7,619 триллиона рублей, что на 18,7% выше уровня 2014 года.

Дефицит бюджета ПФР в 2015 году будет покрыт за счет привлечения остатков средств бюджета ПФР по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 221,1 миллиарда рублей. Помимо этого разница в расходах и доходах в сумме 401,8 миллиарда рублей обусловлена нахождением в ПФР во временном размещении средств пенсионных накоплений, которые в случае вхождения негосударственных пенсионных фондов в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений будут переданы в соответствующие НПФ.

Объем поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2015 году прогнозируется на уровне 3,9 триллиона рублей, что на 6,4% превышает прогнозный уровень поступлений страховых средств в 2014 году.

Прогнозируется, что в течение 2015 года численность пенсионеров, получающих пенсию по линии ПФР, увеличится более чем на 600 тысяч человек — с 42,1 миллиона человек до 42,7 миллиона человек. Увеличение численности получателей пенсии в ПФР по сравнению с 2014 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ и тем, что с 1 января 2015 года пенсионеры Крыма и Севастополя будут получать пенсии по линии ПФР.

В 2015 году впервые размер страховых пенсий будет устанавливаться по новой пенсионной формуле с учетом стоимости пенсионного коэффициента. На 1 января 2015 года его размер составляет 64,1 рубля. «В бюджете ПФР заложены расходы на индексацию стоимости коэффициента с 1 февраля 2015 года на 7,5%, однако пенсии будут проиндексированы на фактически сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год», — отметили в пресс-службе фонда.

В соответствии с бюджетом ПФР, средний размер пенсии в течение 2015 года увеличится на не менее чем 846 рублей: до 11,783 тысячи рублей на 31 декабря 2015 года с 10,937 тысячи рублей на 1 января 2015 года. С 1 февраля 2015 года размер ежемесячной денежной выплаты будет проиндексирован на 5,5%. Размер материнского капитала с 1 января 2015 года составит 453,026 тысячи рублей, что на 23,6 тысячи рублей больше, чем в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: sevpilot.ru

#Новости#Трудовые пенсии#Тюмень#Владимир Путин#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25