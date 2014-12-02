Тюменец порезал излишне ревнивого сожителя своей племянницы

Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, контроль в сфере семейно-бытовых отношений, отслеживание граждан склонных к серьезным конфликтам на бытовой почве и предотвращение совершения тяжких преступлений — одна из главных задач для участковых. Только за последние десять дней сотрудниками полиции установлено 15 лиц, которые нанесли своим оппонентам побои или телесные повреждения средней тяжести. 11 человек угрожали соперникам убийством. Конфликты происходили между супругами, сожителями, соседями и собутыльниками. Практически во всех случаях не обошлось без алкоголя.