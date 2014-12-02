Тюменец порезал излишне ревнивого сожителя своей племянницы

Нередко бытовые конфликты происходят на почве ревности. В Тюмени мужчина приревновал свою сожительницу к дяде и устроил драку, а тот в свою очередь через некоторое время пришел, чтобы отомстить обидчику, с ножом.
На днях 32-летний безработный тюменец поднялся в квартиру, где жила его племянница, и ударил ножом ее сожителя. О раненом мужчине в полицию сообщили из больницы, и экипаж вневедомственной охраны в кратчайшие сроки установил и задержал подозреваемого, который, кстати, проживал в том же доме, что и пострадавший.
В ходе работы в отделе полиции № 6 было установлено, что потерпевший приревновал свою сожительницу к ее родственнику. Чтобы все выяснить «по-мужски», он пошел к подозреваемому и устроил драку, а потом вернулся к себе домой. Через некоторое время побитый тюменец пришел, чтобы ответить, уже с ножом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, контроль в сфере семейно-бытовых отношений, отслеживание граждан склонных к серьезным конфликтам на бытовой почве и предотвращение совершения тяжких преступлений — одна из главных задач для участковых. Только за последние десять дней сотрудниками полиции установлено 15 лиц, которые нанесли своим оппонентам побои или телесные повреждения средней тяжести. 11 человек угрожали соперникам убийством. Конфликты происходили между супругами, сожителями, соседями и собутыльниками. Практически во всех случаях не обошлось без алкоголя.
Сотрудники полиции напоминают телефон «доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855. «Часто именно своевременное обращение за помощью может спасти ситуацию. И иногда только вмешательство со стороны предотвратит трагедию, которая может возникнуть на почве семейно-бытовых конфликтов, тем более, под влиянием употребления спиртных напитков», — добавили в полиции.