Прокуратура: в Переваловской школе знали о конфликте девочек, но ничего не сделали

Напомним, в начале октября появилась информация, что старшеклассницы средней школы Переваловского поселения вызвали 16-летнюю девочку на так называемую «стрелу», избивали и унижали ее, снимая происходившее на мобильный телефон. У родителей пострадавшей есть видео конфликта, которое попало в соцсети, а также справка от врача, где значится, что у их дочери множественные ушибы мягких тканей головы, лица, шейного отдела позвоночника. Было возбуждено уголовное дело. Чуть позже в полицию обратились родители второй участницы драки — 17-летней школьницы.