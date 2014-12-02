Прокуратура: в Переваловской школе знали о конфликте девочек, но ничего не сделали

Напомним, в начале октября появилась информация, что старшеклассницы средней школы Переваловского поселения вызвали 16-летнюю девочку на так называемую «стрелу», избивали и унижали ее, снимая происходившее на мобильный телефон. У родителей пострадавшей есть видео конфликта, которое попало в соцсети, а также справка от врача, где значится, что у их дочери множественные ушибы мягких тканей головы, лица, шейного отдела позвоночника. Было возбуждено уголовное дело. Чуть позже в полицию обратились родители второй участницы драки — 17-летней школьницы.
Ситуацию под личный контроль взял губернатор Тюменской области. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная, к которой также обратились представители младшей из участниц драки, на недавней пресс-конференции отметила, что в случившемся частично виноваты родители. «Среди причин на первое место я поставлю отстраненность родителей, отсутствие контроля за досуговой занятостью детей, внутренними проблемами, с которыми они сталкиваются и, самое главное, уверенность в том, что «мой ребенок хороший», — сказала тогда Галина Калюжная.
По факту драки школьниц проводила проверку и прокуратура Тюменской области с привлечением прокуратуры Тюменского района. Выяснилось, что о конфликте между ученицами администрация образовательного учреждения знала с 2012 года, однако необходимых мер к своевременному его урегулированию не приняла.
«В результате бездействия школы, отсутствия должного ведомственного контроля со стороны управления образования администрации Тюменского муниципального района за деятельностью образовательного учреждения и было совершено указанное выше преступление», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.
Также выявлены нарушения в деятельности межмуниципального отдела МВД РФ «Тюменский». Так, инспектор по делам несовершеннолетних в нарушение Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ведомственных приказов МВД с февраля 2013 года не проводила профилактические мероприятия в образовательном учреждении.
По поручению прокуратуры области прокуратурой Тюменского района были внесены представления в администрацию Тюменского района и орган внутренних дел. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены начальник районного управления образования и двое его подчиненных, а также инспектор по делам несовершеннолетних. Вопрос об ответственности руководителя образовательного учреждения будет рассмотрен после ее выхода с больничного.
Кроме того, по результатам ведомственной служебной проверки, проведенной департаментом образования и науки Тюменской области, наказаны семеро работников: шесть должностных лиц школы (в их числе — заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе) и один работник управления образования администрации Тюменского района.
«Прокуратурой области совместно с региональным департаментом образования и науки выработан комплекс мер, направленных на предупреждение фактов противоправного поведения среди учащихся», — добавили в прокуратуре.