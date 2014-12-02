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«Позвони маме»: тюменцы проговорили с мамами 2400 минут

2 декабря 2014, 14:41
«День Матери» — не просто праздник. Это возможность еще раз сказать теплые слова самому дорогому человеку на свете. В мире суеты мы часто забываем говорить с близкими людьми о простых, но важных вещах, а им порой этого очень не хватает. Особенно мамам.
Сюжет
Тюмень

Уже на протяжении трех лет СПО «Родник» «говорит» людям: «Позвони маме» и проводит одноименную акцию. Так, мероприятие состоялось 30 ноября на нескольких площадках: в поселке Винзили, на Цветном бульваре и в развлекательном комплексе «Созвездие развлечений» в ТРЦ «Колумб». Волонтеры предлагали всем желающим позвонить в любую точку земного шара и поздравить с теплым праздником маму, бабушку, тетю, любую знакомую женщину, у которой есть дети.

По итогам акции было роздано 994 листовки, а разговоры длились 2400 минут. Участие приняли люди разного возраста от мала до велика. Они звонили в разные уголки, как России, так и мира: Узбекистан, Казахстан, Волгоград, Тюмень. Организаторы надеются, что через год желающих станет намного больше, об этом пишет Тюменский молодежный пресс-центр «Стрижи».

#Новости#Тюменская область#День матери#Тюмень#Саша#Общество
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