«Позвони маме»: тюменцы проговорили с мамами 2400 минут

Уже на протяжении трех лет СПО «Родник» «говорит» людям: «Позвони маме» и проводит одноименную акцию. Так, мероприятие состоялось 30 ноября на нескольких площадках: в поселке Винзили, на Цветном бульваре и в развлекательном комплексе «Созвездие развлечений» в ТРЦ «Колумб». Волонтеры предлагали всем желающим позвонить в любую точку земного шара и поздравить с теплым праздником маму, бабушку, тетю, любую знакомую женщину, у которой есть дети.
По итогам акции было роздано 994 листовки, а разговоры длились 2400 минут. Участие приняли люди разного возраста от мала до велика. Они звонили в разные уголки, как России, так и мира: Узбекистан, Казахстан, Волгоград, Тюмень. Организаторы надеются, что через год желающих станет намного больше, об этом пишет Тюменский молодежный пресс-центр «Стрижи».