«Позвони маме»: тюменцы проговорили с мамами 2400 минут

«День Матери» — не просто праздник. Это возможность еще раз сказать теплые слова самому дорогому человеку на свете. В мире суеты мы часто забываем говорить с близкими людьми о простых, но важных вещах, а им порой этого очень не хватает. Особенно мамам.

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