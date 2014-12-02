На трассе Тюмень — Омск погибли мать и двое детей

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera, стаж вождения которой шесть лет, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск, в направлении Омска, в районе 600 км не справилась с управлением, и допустила наезд на препятствие — элемент дорожного сооружения.