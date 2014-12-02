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На трассе Тюмень — Омск погибли мать и двое детей

2 декабря 2014, 15:31
Страшная трагедия произошла сегодня днем на трассе Тюмень — Омск. 34-летняя женщина не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие. В результате аварии она и двое маленьких детей, находившихся в салоне, погибли.
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Дети

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera, стаж вождения которой шесть лет, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск, в направлении Омска, в районе 600 км не справилась с управлением, и допустила наезд на препятствие — элемент дорожного сооружения.

В результате от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Двое детей-пассажиров — мальчик 2013 и девочка 2008 г. рождения очевидцами автоаварии были доставлены на стационарный пост «Тюкалинский», где по прибытию «скорой помощи» скончались, сообщили в пресс-службе ГИБДД Омской области.

Окончательно обстоятельства и причины совершения ДТП будут установлены в ходе проверки.

#Новости#Автомобили#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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