На трассе Тюмень — Омск погибли мать и двое детей

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera, стаж вождения которой шесть лет, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск, в направлении Омска, в районе 600 км не справилась с управлением, и допустила наезд на препятствие — элемент дорожного сооружения.
В результате от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Двое детей-пассажиров — мальчик 2013 и девочка 2008 г. рождения очевидцами автоаварии были доставлены на стационарный пост «Тюкалинский», где по прибытию «скорой помощи» скончались, сообщили в пресс-службе ГИБДД Омской области.
Окончательно обстоятельства и причины совершения ДТП будут установлены в ходе проверки.