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На перекрестке Самарцева — Ставропольская сбили женщину

2 декабря 2014, 11:01
В понедельник, первого декабря, на перекрестке улиц Самарцева и Ставропольская автомобиль Nissan сбил 55-летнюю женщину. Тюменка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 27-летний водитель, поворачивая на перекрестке, не пропустил пешехода. Женщина получила травмы головы, плеча и ноги. Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 10 дорожных аварий, в них один человек погиб, 17 травмированы.

50 водителей в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом инспекторами ДПС, половина из них в областном центре. Выявлены 48 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, 135 нарушений пешеходами, 92 водителя привлечены к административной ответственности на незаконную тонировку, 49 за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 49 за нарушение правил перевозки детей.

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