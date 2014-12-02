На перекрестке Самарцева — Ставропольская сбили женщину

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 27-летний водитель, поворачивая на перекрестке, не пропустил пешехода. Женщина получила травмы головы, плеча и ноги. Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 10 дорожных аварий, в них один человек погиб, 17 травмированы.
50 водителей в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом инспекторами ДПС, половина из них в областном центре. Выявлены 48 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, 135 нарушений пешеходами, 92 водителя привлечены к административной ответственности на незаконную тонировку, 49 за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 49 за нарушение правил перевозки детей.