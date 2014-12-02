На перекрестке Самарцева — Ставропольская сбили женщину

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 27-летний водитель, поворачивая на перекрестке, не пропустил пешехода. Женщина получила травмы головы, плеча и ноги. Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 10 дорожных аварий, в них один человек погиб, 17 травмированы.