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Михаил Богинский встретится с тюменцами

2 декабря 2014, 13:45
Руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области встретится с жителями города. Личный прием пройдет 3 декабря с 14.00 до 15.00.

Руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области встретится с жителями города. Личный прием пройдет 3 декабря с 14.00 до 15.00.

«Гражданам, желающим попасть на личный прием, необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителем следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления», — сообщается на официальном сайте тюменского следственного управления.

Прием будет проводиться в следственном управлении СК РФ по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Шиллера, 44. Для записи на личный прием к руководителю следственного управления области необходимо позвонить по телефону: (3452) 62-16-63, (3452) 62-15-93 или оставить контактную информацию на сайте tyumen.sledcom.ru в разделе «Интернет-приемная».

#Новости#Прием граждан#Тюменская область#Следственное управление#Таня#Общество
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