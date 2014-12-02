Международные авиаперелеты подорожают на 12,5%

Курс IATA с 2006 года привязан к курсу рубля к евро, округленному до 50 копеек в большую сторону (условная единица). Ассоциация пересчитывает его раз в неделю, на основе этого курса определяется цена авиабилетов на международные рейсы.
По подсчетам руководителя комитета по транспорту Ассо?циации туроператоров России Дмитрия Горина, курс IATA на неделе с 19 по 26 ноября составлял 59 руб. за условную единицу. На прошлой неделе курс снизился до 56 руб. за у.е. Однако в ночь со вторника на среду IATA, согласно своим правилам, пересчитает курс с учетом изменений рыночного курса евро к рублю. По подсчетам Дмитрия Горина, курс у.е. вырастет на 12,5%, до 64 руб., на такую же величину вырастет стоимость авиабилетов на международные рейсы.
ЦБ установил курс евро на 2 декабря на уровне 64,44 руб., что более чем на 3 рубля превышает курс на 1 декабря. В ходе торгов в понедельник курс евро достигал отметки в 67 руб.