Международные авиаперелеты подорожают на 12,5%

По подсчетам руководителя комитета по транспорту Ассо?циации туроператоров России Дмитрия Горина, курс IATA на неделе с 19 по 26 ноября составлял 59 руб. за условную единицу. На прошлой неделе курс снизился до 56 руб. за у.е. Однако в ночь со вторника на среду IATA, согласно своим правилам, пересчитает курс с учетом изменений рыночного курса евро к рублю. По подсчетам Дмитрия Горина, курс у.е. вырастет на 12,5%, до 64 руб., на такую же величину вырастет стоимость авиабилетов на международные рейсы.