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Международные авиаперелеты подорожают на 12,5%

2 декабря 2014, 14:06
Авиакомпании пересчитают цены на свои авиабилеты вслед за ростом курсов доллара и евро по отношению к рублю. В ночь на среду IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) обновит валютный курс для расчетов стоимости авиабилетов в рублях на международные рейсы, сообщает телеканал РБК. Как ожидается, он вырастет на 12,5%, на такую же величину автоматически подорожают авиабилеты на международные рейсы.

Курс IATA с 2006 года привязан к курсу рубля к евро, округленному до 50 копеек в большую сторону (условная единица). Ассоциация пересчитывает его раз в неделю, на основе этого курса определяется цена авиабилетов на международные рейсы.

По подсчетам руководителя комитета по транспорту Ассо?циации туроператоров России Дмитрия Горина, курс IATA на неделе с 19 по 26 ноября составлял 59 руб. за условную единицу. На прошлой неделе курс снизился до 56 руб. за у.е. Однако в ночь со вторника на среду IATA, согласно своим правилам, пересчитает курс с учетом изменений рыночного курса евро к рублю. По подсчетам Дмитрия Горина, курс у.е. вырастет на 12,5%, до 64 руб., на такую же величину вырастет стоимость авиабилетов на международные рейсы.

ЦБ установил курс евро на 2 декабря на уровне 64,44 руб., что более чем на 3 рубля превышает курс на 1 декабря. В ходе торгов в понедельник курс евро достигал отметки в 67 руб.

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