Глава региона поддержал инициативу моратория на ухудшение условий ведения бизнеса в области

В последнем отчете налоговой инспекции прозвучало, что отдельные предприниматели умудряются не платить налоги даже по ставке 5%, озвучил проблему губернатор. «Это недопустимо! Несмотря на все сложности, мы поддерживаем малый бизнес, малый бизнес, в свою очередь, тоже должен исполнять принятые на себя обязательства и выплачивать налоги. Иначе мы будем к таким предпринимателям относиться по-другому. Уверен, что бизнес-сообщество поддержит власть в этом вопросе. Только вместе мы выстроим благоприятный климат для бизнеса, а не для мошенников. Только при этом условии власть и впредь будет иметь возможность оказывать поддержку малому бизнесу в различных проектах», — подчеркнул Владимир Якушев.