Глава региона поддержал инициативу моратория на ухудшение условий ведения бизнеса в области

Во время передачи «Прямой разговор с Владимиром Якушевым», которая прошла в эфире «Тюменского времени» 27 ноября, глава региона расставил «все точки над «i» в вопросах политики правительства Тюменской области по отношению к субъектам малого и среднего бизнеса.
«На региональном и муниципальном уровнях правила останутся неизменными, — еще раз заверил предпринимателей Владимир Якушев. — Например, по упрощенной системе мы можем установить ставку в пятнадцать процентов, а можем — в пять. В Тюменской области продолжит действовать минимальная ставка в пять процентов. По налогу на имущество ставка будет нулевая для тех категорий, которым мы это обещали», — настоящий малый бизнес не пострадает.
В нынешних условиях банки заняли консервативную позицию в вопросе предоставления кредитов малому бизнесу. Возросла ставка, получить кредит очень сложно. «Мы нашли компромисс с региональными банками, рассказал губернатор, заложили областное имущество, то есть дали твердый залог. Привлекли ресурсы для реализации проектов малого бизнеса через инвестиционное агентство. Причем средств привлекли столько, чтобы хватило на реализацию всех готовых проектов, прошедших экспертизу. Предприниматели смогут получить поддержку на пять лет под семь процентов годовых. Выдано уже большое количество инвестиционных займов».
Области важно сохранить набранный темп экономического роста. Региональная экономика в последнее время ежегодно росла на 10–16%, определенную долю вносит в этот рост и малый бизнес, сообщает пресс-служба губернатора области.
Глава региона обратил внимание на следующий момент: понимание и готовность к диалогу со стороны предпринимателей.
В последнем отчете налоговой инспекции прозвучало, что отдельные предприниматели умудряются не платить налоги даже по ставке 5%, озвучил проблему губернатор. «Это недопустимо! Несмотря на все сложности, мы поддерживаем малый бизнес, малый бизнес, в свою очередь, тоже должен исполнять принятые на себя обязательства и выплачивать налоги. Иначе мы будем к таким предпринимателям относиться по-другому. Уверен, что бизнес-сообщество поддержит власть в этом вопросе. Только вместе мы выстроим благоприятный климат для бизнеса, а не для мошенников. Только при этом условии власть и впредь будет иметь возможность оказывать поддержку малому бизнесу в различных проектах», — подчеркнул Владимир Якушев.
Именно с таким настроением область входит в 2015 год. «У нас есть хорошие ресурсы, серьезные резервы, в том числе и интеллектуальные — и в целом по России, и в Тюменской области. У нас есть все, чтобы с честью выйти из складывающейся в настоящий момент ситуации», — резюмировал тюменский губернатор .
Глава региона также поддержал инициативу об объявлении моратория до 2020 года на ухудшение условий ведения бизнеса на территории Тюменской области, в рамках региональных полномочий.