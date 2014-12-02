Гендиректор компании задолжал налоговой 11 млн рублей

«По данным следствия, генеральный директор фирмы в период с 2011 по 2012 годы с целью уклонения от уплаты налогов предоставил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о расходах организации по взаимоотношениям с фирмами-однодневками. Тем самым он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму, превышающую 11 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.