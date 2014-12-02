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Гендиректор компании задолжал налоговой 11 млн рублей

2 декабря 2014, 12:03
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Строительное монтажное управление № 17». Он подозревается по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
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Тюмень

«По данным следствия, генеральный директор фирмы в период с 2011 по 2012 годы с целью уклонения от уплаты налогов предоставил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о расходах организации по взаимоотношениям с фирмами-однодневками. Тем самым он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму, превышающую 11 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

#Новости#Налоги#Следственный комитет#Тюмень#Таня#Происшествия
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