Ехал в поезде и гулял по городу с сумкой, полной наркотиков

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кемеровской области Николая Белоусова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере).
В декабре 2013 года Белоусов условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение своей супруги тяжкого вреда здоровью, повлекшее ее смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ).
По версии следствия, Белоусов, находясь на свободе, решил зарабатывать деньги на доставке наркотиков в разные города и сбыте их через тайники. Ему через Интернет помогли установить связь с наркодельцом. В целях конспирации общение осуществлялось через программу для анонимного общения Wickr.
По указанию наркодельца Белоусов 27 августа 2014 года прибыл в Новосибирск, чтобы забрать товар из тайника и доставить его в Тюмень. В ночь на 29 августа мужчина на поезде № 069 сообщением «Москва-Чита» выехал из Новосибирска в Тюмень. Опасное вещество массой около 3 кг было сокрыто в дорожной сумке. Днем, в 16.05, Белоусов прибыл в пункт назначения, где ему предстояло поместить пакет с наркотиком в тайник в частном секторе, а адрес сообщить своему работодателю.
«Мужчина плохо ориентировался в городе и долгое время не мог найти место для тайника. Тогда он по телефону вызвал такси, которое его доставило на одну из улиц с частной застройкой. Около 20.50 Белоусова с поличным задержали сотрудники отделения по координации противодействия незаконному обороту наркотиков управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области. Им от кемеровских коллег было известно о прибытии наркокурьера», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Белоусов по решению суда заключен под стражу.
Прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.