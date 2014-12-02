Ехал в поезде и гулял по городу с сумкой, полной наркотиков

По указанию наркодельца Белоусов 27 августа 2014 года прибыл в Новосибирск, чтобы забрать товар из тайника и доставить его в Тюмень. В ночь на 29 августа мужчина на поезде № 069 сообщением «Москва-Чита» выехал из Новосибирска в Тюмень. Опасное вещество массой около 3 кг было сокрыто в дорожной сумке. Днем, в 16.05, Белоусов прибыл в пункт назначения, где ему предстояло поместить пакет с наркотиком в тайник в частном секторе, а адрес сообщить своему работодателю.