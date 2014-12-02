Единоросы будут отслеживать скачки цен на продукты

«Сегодня люди спрашивают, почему растут цены на те или иные продукты, что нужно сделать, чтобы этого не допустить, не допустить резкого скачка. Примеры есть уже по повышению на оплату за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот здесь они как раз спрашивают, не связано ли это, не поднимается ли из-за стоимости иностранной и снижения цены на нефть», — сказал он, добавив, что граждане также интересуются, как это скажется на индексации и инфляции.