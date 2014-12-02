Единоросы будут отслеживать скачки цен на продукты

Отвечая на вопрос РИА Новости, стали ли чаще обращаться в партию граждане в связи с ростом курса валют, Неверов сказал, что такого всплеска нет, однако, по его словам, граждане жалуются на скачки цен, связывая это в том числе и с курсом валют.
«Сегодня люди спрашивают, почему растут цены на те или иные продукты, что нужно сделать, чтобы этого не допустить, не допустить резкого скачка. Примеры есть уже по повышению на оплату за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот здесь они как раз спрашивают, не связано ли это, не поднимается ли из-за стоимости иностранной и снижения цены на нефть», — сказал он, добавив, что граждане также интересуются, как это скажется на индексации и инфляции.
Неверов рассказал, что сотрудники партии стараются разъяснить ситуацию. «Для нас, конечно, важно посмотреть, какая разница в оплате услуг происходит, какая цена. На основании этого мы проводим определенный мониторинг тех или иных социальных изменений на территориях в нашей стране. Крайне важно там, где происходят злоупотребления, происходит резкий скачок отреагировать на резкие скачки», — сказал Неверов.
Фото: maxpark.com