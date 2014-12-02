«Дом.ru» предложил пользователям телефонии звук высокой четкости

Голосовое соединение по традиционной технологии телефонной связи реализуется в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц, а HD-Voice использует более широкий диапазон — от 50 до 7000 Гц. Это позволяет передавать речь в более «чистом» виде, с минимальным количеством искажений. Улучшается распознаваемость звуков «С» и «Ф», отличие звуков «М» от «Н», «П» от «Т».