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«Дом.ru» предложил пользователям телефонии звук высокой четкости

2 декабря 2014, 09:28
Телеком-оператор «Дом.ru» запустил новый сервис в телефонии — HD-Voice (High-Definition Voice, или звук высокой четкости). Технология значительно увеличивает четкость передачи речи, без искажений передавая тембр голоса и улучшая распознавание звуков, что максимально приближает телефонный разговор к живому общению.

Новый сервис доступен всем частным пользователям стационарной телефонии «Дом.ru» и является бесплатным. Звук улучшится автоматически, без дополнительных настроек при условии, что оба Абонента находятся в сети «Дом.ru», а их телефоны поддерживают функцию HD-Voice.

Голосовое соединение по традиционной технологии телефонной связи реализуется в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц, а HD-Voice использует более широкий диапазон — от 50 до 7000 Гц. Это позволяет передавать речь в более «чистом» виде, с минимальным количеством искажений. Улучшается распознаваемость звуков «С» и «Ф», отличие звуков «М» от «Н», «П» от «Т».

Услуга телефонии от «Дом.ru», запущенная в 2006 году, сочетает лучшие качества традиционной телефонной связи и новейшие достижения цифровых технологий. Пользователям Компании доступен широкий набор современных функций: городской номер с бесплатным АОН, онлайн переадресация звонков, онлайн детализация счета, сервисы «черный список», «не беспокоить», «будильник» и др. Специальные тарифные опции обеспечивают экономию при соединениях с другими городами и странами. Внедрение HD-Voice — важный шаг в развитии услуги, который повысит качество голосовых сервисов.

В ноябре 2014 года «Дом.ru» стал обладателем ежегодной профессиональной премии COMNEWS AWARDS в номинации «Крупнейший оператор фиксированной связи по приросту за год подключенных номеров».

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