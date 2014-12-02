Департамент здравоохранения: мы научим врачей работать как надо

«Несмотря на то, что у центра здоровья и отделения медицинской профилактики есть сугубо свои специфические задачи, у них есть и общая точка соприкосновения — это пациент, который получает медицинскую помощь. И правильная организация процесса послужит повышением эффективности как с точки зрения количества людей, получающих услугу, так и с точки зрения повышения качества. Под качеством мы понимаем изменение образа жизни человека, когда эта жизнь становится жизнью по принципам здоровья», — добавил директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России профессор Сергей Бойцов.