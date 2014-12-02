Департамент здравоохранения: мы научим врачей работать как надо

Врачей будут обучать технологиям организации диспансеризации взрослого населения, проведения профилактических и периодических медицинских осмотров, проработке и внедрению основных принципов профилактической работы в медицинских организациях Тюменской области.
«Наша задача сделать так, чтобы было удобно врачу оказывать медицинские услуги, в том числе и профилактические, а пациенту их получать. Когда врач получает новые знания, он выходит на другой уровень, ему самому становится легче работать. Здесь мы стимулируем врачей учиться и развиваться. У врача должны быть внутренние амбиции становиться лучшим специалистом», — сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Для всех медицинских работников области будут проходить обучающие циклы: как правильно выстроить работу, чтобы было удобно и пациентам, и врачам. «Всех специалистов: регистраторов, фельдшеров, медработников, управленцев — мы научим работать так, как надо», — отметила Инна Куликова.
Помимо этого, медработники прослушают курсы образовательной программы Тюменской медицинской академии. Их научат правильно читать нормативную базу, общаться с пациентами и другому.
«Несмотря на то, что у центра здоровья и отделения медицинской профилактики есть сугубо свои специфические задачи, у них есть и общая точка соприкосновения — это пациент, который получает медицинскую помощь. И правильная организация процесса послужит повышением эффективности как с точки зрения количества людей, получающих услугу, так и с точки зрения повышения качества. Под качеством мы понимаем изменение образа жизни человека, когда эта жизнь становится жизнью по принципам здоровья», — добавил директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России профессор Сергей Бойцов.