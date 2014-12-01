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Жителям Ямальского не хватает остановок

1 декабря 2014, 12:16
Жителям мкр Ямальский-1 приходится очень далеко ходить на автобусную остановку. Со своей проблемой они обратились в редакцию интернет-портала NashGorod.ru.
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Тюмень

«Прошу обратить внимание и помочь в решении вопроса устройства дополнительной остановки маршрутного автобуса № 7 на улице Карнацевича. Жители мкр Ямальский-1 вынуждены идти около одного-двух километров до действующих остановок ул. Артамонова и ул. Богдановича», — пишет тюменка.

В пресс-службы МКУ «Тюменьгортранс» пояснили, что технические условия для строительства остановок на улицах Карнацевича и Сперанского готовы. Обустройство остановок запланировано в период строительного сезона 2015 года.

Фото: moscow.russiaregionpress.ru

#Новости#Остановки#Тюмень#Автобусы#Саша#Общество
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