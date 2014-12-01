Жителям Ямальского не хватает остановок

«Прошу обратить внимание и помочь в решении вопроса устройства дополнительной остановки маршрутного автобуса № 7 на улице Карнацевича. Жители мкр Ямальский-1 вынуждены идти около одного-двух километров до действующих остановок ул. Артамонова и ул. Богдановича», — пишет тюменка.
В пресс-службы МКУ «Тюменьгортранс» пояснили, что технические условия для строительства остановок на улицах Карнацевича и Сперанского готовы. Обустройство остановок запланировано в период строительного сезона 2015 года.
Фото: moscow.russiaregionpress.ru