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Водители без прав стали виновниками двух крупных аварий

1 декабря 2014, 13:07
В субботу, 29 ноября, около девяти часов утра на улице Щербакова столкнулись два автомобиля Toyota: грузовичок Lite Ace и Corolla. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение очередности проезда водителем грузовичка при выполнении левого поворота.

В субботу, 29 ноября, около девяти часов утра на улице Щербакова столкнулись два автомобиля Toyota: грузовичок Lite Ace и Corolla. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение очередности проезда водителем грузовичка при выполнении левого поворота.

Как выяснилось в последствии, 41-летний мужчина, управлявший грузовиком, находился за рулем, будучи лишенным водительских прав. В результате происшествия он сам получил черепно-мозговую травму и перелом плеча, также травмы головы и колена у 31-летней пассажирки. Ушиб колена получил 25-летний водитель Toyota Corolla.

В тот же день в Заводоуковске на улице Шоссейной столкнулись «Лада» 99-й модели и Toyota Cresta. По предварительным данным, 20-летний молодой человек, находившийся за рулем «99-й», двигаясь с высокой скоростью, не справился с управлением автомобиля. Водительского удостоверения он не имеет, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. В результате происшествия сам молодой человек, а также 39-летний пассажир иномарки получили травмы головы.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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