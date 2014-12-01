Водители без прав стали виновниками двух крупных аварий

В субботу, 29 ноября, около девяти часов утра на улице Щербакова столкнулись два автомобиля Toyota: грузовичок Lite Ace и Corolla. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение очередности проезда водителем грузовичка при выполнении левого поворота.
Как выяснилось в последствии, 41-летний мужчина, управлявший грузовиком, находился за рулем, будучи лишенным водительских прав. В результате происшествия он сам получил черепно-мозговую травму и перелом плеча, также травмы головы и колена у 31-летней пассажирки. Ушиб колена получил 25-летний водитель Toyota Corolla.
В тот же день в Заводоуковске на улице Шоссейной столкнулись «Лада» 99-й модели и Toyota Cresta. По предварительным данным, 20-летний молодой человек, находившийся за рулем «99-й», двигаясь с высокой скоростью, не справился с управлением автомобиля. Водительского удостоверения он не имеет, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. В результате происшествия сам молодой человек, а также 39-летний пассажир иномарки получили травмы головы.