Водители без прав стали виновниками двух крупных аварий

В тот же день в Заводоуковске на улице Шоссейной столкнулись «Лада» 99-й модели и Toyota Cresta. По предварительным данным, 20-летний молодой человек, находившийся за рулем «99-й», двигаясь с высокой скоростью, не справился с управлением автомобиля. Водительского удостоверения он не имеет, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. В результате происшествия сам молодой человек, а также 39-летний пассажир иномарки получили травмы головы.