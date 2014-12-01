В филармонии прошел первый виртуальный концерт

Открытие виртуального концертного зала состоялось 29 ноября в органном зале Тюменской филармонии. Тюменцы имели возможность побывать на концерте народного артиста России Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством дирижера Юрия Симонова.
По всей стране одновременно зазвучали увертюра к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского и концерт № 2 для фортепиано с оркестром С.С. Рахманинова.
Благодаря специально оборудованному залу, оснащённому современной техникой, слушатели смогли перенестись в концертный зал И. П. Чайковского, откуда шёл прямой сигнал. Любители классической музыка из Ижевска, Сургута, Саратова, Севастополя, Костромы и других городов стали свидетелями первого всероссийского виртуального концерта. Всего в проекте приняли участие 30 филармоний страны и 30 концертных залов Свердловской области.
Напоминаем, что 2014 год объявлен годом культуры, в рамках этого направления и создавался проект, основная идея которого — продвижение культуры в массы. Музыкальные шедевры и высокое исполнительское искусство должны быть доступны всей России. Как подчеркнул министр культуры РФ Владимир Мединский в прямом эфире: «Культура должна быть массовой не только в наших двух столицах, но и в провинции».
Напоминаем, что два года назад он предложил создать единое виртуальное музыкальное пространство, которое бы позволило сделать слушателями самых лучших, самых престижных концертов не только жителей двух столиц, но и всех россиян. Идея получила высокую оценку президента Владимира Путина.
Пока неизвестно, смогут ли онлайн-трансляции заменить ценителям живой звук. Однако стоит отметить, что концерт был виртуальным, а аплодисменты в Тюменской филармонии звучали вполне реальные.