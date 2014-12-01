В филармонии прошел первый виртуальный концерт

Напоминаем, что 2014 год объявлен годом культуры, в рамках этого направления и создавался проект, основная идея которого — продвижение культуры в массы. Музыкальные шедевры и высокое исполнительское искусство должны быть доступны всей России. Как подчеркнул министр культуры РФ Владимир Мединский в прямом эфире: «Культура должна быть массовой не только в наших двух столицах, но и в провинции».