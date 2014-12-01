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Тюменские моржи встретили зиму заплывами в проруби и кроссом

1 декабря 2014, 16:51
Тюменские моржи отметили последние дни осени ежегодным турниром по зимнему плаванию «Сибирская купель». Мероприятие, которое на этот раз собрало более 60 любителей закаливания, проводится в Тюмени уже 25-ый год.

На этот раз в турнире принимали участие пять команд из Заводоуковска, Тюмени, ХМАО и республики Удмуртия. В программу соревнований вошли не только индивидуальные заплывы в проруби на 25 и 50 метров, но и кросс по пересеченной местности, гимнастические упражнения и смешанная эстафета 4 по 25 метров.

В итоге «золото» общекомандного зачета досталось северянам из Урая. На второй и третьей строчке расположились представители тюменских клубов закаливания — «Кристалл» и «АкВайсСпорт».

По итогам турнира определили лучших и в личном первенстве. В возрастной группе до 16 лет таковыми стали тюменцы Софья Кутыпатова и Данила Сидоров. Среди «моржей» до 30 лет самыми быстрыми оказались тюменец Иван Сидоров и гостья из Урая Светлана Лаврентьева. Среди спортсменов до 40 лет отличились Наталья Шторк (Урай) и Александр Лазаровский (Урай), до 50 лет — Таисия Волхонская (Урай) и Александр Рычков (Урай), до 60 лет — Людмила Мезенцева (Урай) и Сергей Сидоров (Тюмень), до 70 лет — Лидия Шишкова (Урай) и Владимир Молвинскх (Урай). Среди «моржей» старше 70 лет лучшее время показали тюменцы Зинаида Долинина и Анатолий Боровинский.

Как сообщает пресс-служба Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени, самой старшей участницей заплывов стала 76-летняя тюменка Нина Лебедина, на счету которой уже 51 сезон зимнего плавания. А самую юную участницу, семилетнюю Соню Кутыпатову, к моржеванию приобщила мама. К тому же, выяснилось, что Соня — не просто закаленный ребенок, а настоящая спортсменка — занимается спортивной гимнастикой в тюменской СДЮСШОР № 1. Мама, Любовь Кутыпатова, сама «морж» с двадцатилетним стажем, отметила, что начала приобщать девочку к закаливанию и купанию в проруби с двух лет, а сейчас Соня и сама уверенно плавает и даже занимает призовые места на городских соревнованиях.

Фото и видео: Евгений Котов

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