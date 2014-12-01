Тюменские моржи встретили зиму заплывами в проруби и кроссом

Как сообщает пресс-служба Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени, самой старшей участницей заплывов стала 76-летняя тюменка Нина Лебедина, на счету которой уже 51 сезон зимнего плавания. А самую юную участницу, семилетнюю Соню Кутыпатову, к моржеванию приобщила мама. К тому же, выяснилось, что Соня — не просто закаленный ребенок, а настоящая спортсменка — занимается спортивной гимнастикой в тюменской СДЮСШОР № 1. Мама, Любовь Кутыпатова, сама «морж» с двадцатилетним стажем, отметила, что начала приобщать девочку к закаливанию и купанию в проруби с двух лет, а сейчас Соня и сама уверенно плавает и даже занимает призовые места на городских соревнованиях.