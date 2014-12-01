Сбербанк выдал первые кредиты по акции «15+" в Западной Сибири

Воспользоваться этим предложением могут как новые, так и действующие клиенты банка, привлекающие новые кредиты, при условии перевода на расчетные счета в Сбербанке не менее 80% оборотов и оформления одного из продуктов банка (зарплатный проект, инкассация, эквайринг).