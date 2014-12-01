Сбербанк выдал первые кредиты по акции «15+" в Западной Сибири

В рамках акции «15+" Сбербанк предоставляет возможность юридическим лицам получить под пониженную процентную ставку кредиты «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-рента», «Госзаказ» на сумму не менее 15 млн рублей.
Воспользоваться этим предложением могут как новые, так и действующие клиенты банка, привлекающие новые кредиты, при условии перевода на расчетные счета в Сбербанке не менее 80% оборотов и оформления одного из продуктов банка (зарплатный проект, инкассация, эквайринг).
«В преддверии новогоднего праздника Сбербанк предлагает предпринимателям получить бонус в виде пониженной процентной ставки по кредиту и инвестировать сэкономленные средства в развитие бизнеса», — комментирует директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.
Предложение действует до 31 декабря текущего года.
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