Припаркованные машины помешали МЧС проехать к месту пожара

Этой точки зрения придерживаются и форумчане, с горечью отмечающие, что подобная ситуация может произойти практически в любом тюменском дворе. «Это проблема не только нашего двора. В каждом городе, и в нашем в частности, полно практически пустых платных недорогих стоянок. Но зачем ставить на них, зачем что-то платить? Ведь можно поставить во дворе, загородить проезд аварийной спецтехнике. Зачем о чем-то думать, о чем-то переживать, у меня есть страховка, на все остальное наплевать!» — пишет один из форумчан.