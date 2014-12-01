Припаркованные машины помешали МЧС проехать к месту пожара

Неприятная ситуация произошла в минувшую субботу, 29 ноября, в одном из тюменских дворов — стоящие на проезжей части автомобили помешали проехать пожарной технике к месту вызова. Из-за безответственности автомобилистов пожарные машины потеряли несколько минут драгоценного времени.
Очевидцами произошедшего стали жильцы дома № 53/1 по улице Газовиков. По их словам, пожарная техника в течение пяти минут пыталась преодолеть небольшой участок дороги, с обеих сторон заставленный автомобилями жильцов близлежащих домов. «Слева, вдоль дороги есть знак, запрещающий ставить там автомобили, но для посетителей магазинов это не знак», — пишет автор фотографий на одном из городских автофорумов. С его словами согласны и другие форумчане, отмечающие, что стоящие автомобили вдоль дороги мешают проезду и менее габаритному транспорту.
Как рассказал интернет-порталу «Наш Город РУ» заместитель начальника центра противопожарной пропаганды МЧС по Тюменской области Александр Зубарев, по счастливой случайности вызов, на который спешили пожарные, оказался несерьезным. «В 9:44 к нам поступило сообщение о сильном дыме на улице Эрвье, на вызов отправились два автомобиля, — рассказывает Александр Аркадьевич, — Как оказалось, источником дыма был горящий мусор. Он и стал причиной беспокойства жильцов многоэтажки. Когда пожарные приехали на вызов, мусор уже дотлевал».
Как отметили в оперативном отделе областного МЧС, в прошедшую субботу в Управление поступило много вызовов, среди которых были и крупные пожары. Если бы спецтранспорт спешил на место большого пожара, задержка в пять минут могла бы обернуться тяжелыми и трагическими последствиями.
Этой точки зрения придерживаются и форумчане, с горечью отмечающие, что подобная ситуация может произойти практически в любом тюменском дворе. «Это проблема не только нашего двора. В каждом городе, и в нашем в частности, полно практически пустых платных недорогих стоянок. Но зачем ставить на них, зачем что-то платить? Ведь можно поставить во дворе, загородить проезд аварийной спецтехнике. Зачем о чем-то думать, о чем-то переживать, у меня есть страховка, на все остальное наплевать!» — пишет один из форумчан.
Другие интернет-пользователи видят проблему в неправильной застройке. «Думаю проблема еще глубже. Дома-то новые, первые этажи сразу планировались не жилые, под нежилое сразу планируется парковка, где оная? Так как строят сейчас, кто это согласовывает и разрешает, их нужно привлекать к уголовной ответственности — мое мнение. Сейчас не СССР, когда во дворе спокойно в хоккей играли», — считает тюменец под ником mono1.
«Нужна законодательная база, нельзя перекрывать проезд спецтехнике во дворах. Это в праве наших депутатов. Пусть принимаю законы. Но им не надо, у них шлагбаумы во дворе, охрана и персональные места. Никогда они этого не сделают», — жалуется автомобилист Картер.