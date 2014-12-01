На заводоуковском свинокомплексе не устраняют нарушения

«Несмотря на установленные предписанием сроки предприятием устранены не все нарушения. По-прежнему не введен в эксплуатацию санитарный пропускник при въезде на территорию одной из ферм, что не позволяет работникам переодеваться при входе на территорию, не проводится дезинфекция колес выезжающего автотранспорта, не исключено посещение фермы посторонними лицами.