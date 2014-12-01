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На заводоуковском свинокомплексе не устраняют нарушения

1 декабря 2014, 09:01
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО возбудило административное дело в отношении крупного свиноводческого предприятия Заводоуковского района ООО «Свиноводческая компания «Мичуринское» и выдало предписание с целью устранения выявленных нарушений. Но компания устранять их не торопится. Материалы дела переданы на рассмотрение в мировой суд для принятия решения.

«Несмотря на установленные предписанием сроки предприятием устранены не все нарушения. По-прежнему не введен в эксплуатацию санитарный пропускник при въезде на территорию одной из ферм, что не позволяет работникам переодеваться при входе на территорию, не проводится дезинфекция колес выезжающего автотранспорта, не исключено посещение фермы посторонними лицами.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, выдано повторное предписание об устранении нарушений ветеринарного законодательства РФ», — поясняются в областном управлении Россельхознадзора.

Напомним, в рамках мероприятий по профилактике африканской чумы свиней специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в октябре текущего года была проведена проверка ООО «Свиноводческая компания «Мичуринское», осуществляющего свою деятельность на территории Заводоуковского района. В ходе проверки в хозяйстве были выявлены 33 нарушения ветеринарно-санитарных правил.

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